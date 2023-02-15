AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman 2023? AÖF Bahar dönemi kayıtları başladı mı?
"AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre Şubat ayının 13-24 tarihleri arasında yapılacaktı. Ancak Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında başvuru tarihleri ertelendi. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman 2023? AÖF Bahar dönemi kayıtları başladı mı?
"AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman 2023? AÖF Bahar dönemi kayıtları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF üzerinden eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler için kayıt yenileme dönemi bugün başlayacaktı ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle kayıt tarihleri değişmesi bekleniyordu. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman 2023? AÖF Bahar dönemi kayıtları başladı mı?
AÖF'DEN DUYURU
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve toplamda 10 ili etkileyen iki şiddetli depremin ardından AÖF'den de açıklama geldi: 'Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.''
2023 bahar dönemi kayıt yenileme ücretleri henüz belli değil. Ancak kayıt yenileme ücretleri bölümü ve seçilen derse göre değişiyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak erteledi.
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştiriliyor.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılıyor.
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