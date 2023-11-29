29 Kasım 2023, Çarşamba
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29 Kasım Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Valilikten son dakika açıklaması...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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29 Kasım Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Valilikten son dakika açıklaması...

29 Kasım Çarşamba okul tatili haberleri... Bursa'da gece saatlerinden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle 5 ilçede eğitime ara verildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel'de okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu. İşte detaylar...

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