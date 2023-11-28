Balıkesir'de okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım yarın Balıkesir'de okullar tatil edildi mi? MEB, Valilik açıklamaları...
"Balıkesir'de okullar tatil mi son dakika?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege bölgeleri için fırtına, Kıyı Ege bölgesi için ise kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.Bu sebeple yarın okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oluyor. İşte konuya ilişkin son dakika açıklamalar...
"Balıkesir'de okullar tatil mi son dakika?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege bölgeleri için fırtına, Kıyı Ege bölgesi için ise kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.Bu sebeple yarın okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oluyor. İşte MEB Valilik son dakika açıklaması...
20 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
Balıkesir ve diğer iller için tatil açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
YARIN OKULLAR HANGİ İLLERDE TATİL, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Erzurum'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde 28 Kasım Salı günü okullar tatil edilmişti.
Erzurum Valiliği, 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurmuştu.
Ancak 29 Kasım Çarşamba günü için bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.
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