Balıkesir’de okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım yarın Balıkesir’de okullar tatil edildi mi? MEB, Valilik açıklamaları...

YARIN OKULLAR HANGİ İLLERDE TATİL, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Erzurum'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde 28 Kasım Salı günü okullar tatil edilmişti.



Erzurum Valiliği, 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurmuştu.



Ancak 29 Kasım Çarşamba günü için bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.