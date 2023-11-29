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Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte, açık lise sınavlarının uygulanışıyla ilgili detaylar öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Lise eğitimini açıköğretim lisesi üzerinden sürdüren öğrenciler, sınavların nasıl gerçekleştirileceğini ve bu yılki uygulama planını öğrenmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde açıköğretim sınavlarının yapılışına dair yeni bir karar aldı. Peki MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte, açık lise sınavlarının uygulanışıyla ilgili detaylar öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Lise eğitimini açıköğretim lisesi üzerinden sürdüren öğrenciler, sınavların nasıl gerçekleştirileceğini ve bu yılki uygulama planını öğrenmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde açıköğretim sınavlarının yapılışına dair yeni bir karar aldı. Peki MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI ONLINE MI?

Açıköğretim lisesi sınavları önceki senelerden farklı olarak online değil, yüz yüze gerçekleştirilecek.

AÖL sınavlarıyla ilgili olarak Bakan Tekin daha önce şu açıklamada bulunmuştu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık lise öğretim sınav tarihlerini açıkladı. Paylaşılan takvime göre sınavlar Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. AÖL sınav takviminde yer alan 1. dönem sınav oturum bilgileri ise şöyle:

1 Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00.

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