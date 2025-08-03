AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB Açık Lise sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde tamamlandı. Sınavların ardından öğrenciler, gözlerini sonuç duyurusuna çevirdi. Sınav soruları ve cevap anahtarları 23 Temmuz'da erişime açılırken şimdi sırada sonuç tarihi var.

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Sonuçlar Nereden ve Ne Zaman Açıklanacak?

Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre 2025 yılı AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Öğrenciler, sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile çevrim içi sistemlerden öğrenebilecek.