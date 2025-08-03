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AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB Açık Lise sınav sonuçları nereden öğrenilir?

19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılan Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. MEB tarafından her dersten 10 soruluk testler şeklinde ve oturum başına 100 dakika süreyle gerçekleştirilen sınavların sonuçları, MEB’in resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Peki AÖL 2025 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.08.2025 08:51
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AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB Açık Lise sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde tamamlandı. Sınavların ardından öğrenciler, gözlerini sonuç duyurusuna çevirdi. Sınav soruları ve cevap anahtarları 23 Temmuz'da erişime açılırken şimdi sırada sonuç tarihi var.

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Sonuçlar Nereden ve Ne Zaman Açıklanacak?

Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre 2025 yılı AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Öğrenciler, sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile çevrim içi sistemlerden öğrenebilecek.

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Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri: https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

Açık Lise, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Lise öğrencileri: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Bu adreslerden yapılacak girişle sınav sonuç bilgileri ve detaylı dökümler görüntülenebilecek.

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Puan Hesaplamasında Hangi Yöntem Kullanılacak?

Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar puanı düşürmeyecek; yalnızca doğru yanıtlar dikkate alınacak. Hesaplama, (Doğru cevap sayısı / Toplam soru sayısı) x 100 formülüyle yapılacak ve çıkan sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanacak.

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Merkez Sınav Kurulu'nun iptal ettiği sorular değerlendirme dışı bırakılacak. Cevap anahtarında hata bulunması durumunda ise ilgili soru geçerli olacak, doğru seçeneğe göre puanlamaya katılacak.

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