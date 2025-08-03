AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB Açık Lise sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde tamamlandı. Sınavların ardından öğrenciler, gözlerini sonuç duyurusuna çevirdi. Sınav soruları ve cevap anahtarları 23 Temmuz'da erişime açılırken şimdi sırada sonuç tarihi var.
Sonuçlar Nereden ve Ne Zaman Açıklanacak?
Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre 2025 yılı AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Öğrenciler, sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile çevrim içi sistemlerden öğrenebilecek.
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri: https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Lise, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Lise öğrencileri: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Bu adreslerden yapılacak girişle sınav sonuç bilgileri ve detaylı dökümler görüntülenebilecek.
Puan Hesaplamasında Hangi Yöntem Kullanılacak?
Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar puanı düşürmeyecek; yalnızca doğru yanıtlar dikkate alınacak. Hesaplama, (Doğru cevap sayısı / Toplam soru sayısı) x 100 formülüyle yapılacak ve çıkan sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanacak.