Son Dakika: Arabuluculuk Sınav BELGESİ SORGULAMA | Sınav yerleri belli oldu mu? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav yerleri açıklanan Arabuluculuk sınavı ile ilgili detaylar adaylar tarafından merak ediliyor. Peki 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler...