24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Son Dakika: Arabuluculuk Sınav BELGESİ SORGULAMA | Sınav yerleri belli oldu mu? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Son Dakika: Arabuluculuk Sınav BELGESİ SORGULAMA | Sınav yerleri belli oldu mu? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
ABONE OL
Son Dakika: Arabuluculuk Sınav BELGESİ SORGULAMA | Sınav yerleri belli oldu mu? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav yerleri açıklanan Arabuluculuk sınavı ile ilgili detaylar adaylar tarafından merak ediliyor. Peki 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler...

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav yerleri açıklanan Arabuluculuk sınavı ile ilgili detaylar adaylar tarafından merak ediliyor. Peki 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler...

ARABULUCULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

04 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na (2022-Arabuluculuk) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

ARABULUCULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN!

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecen 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 04 Aralık 2022 Pazar günü saat 10.15'te tek oturum halinde yapılacak. Sınav Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu/Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacak ve 90 dakika sürecek.

DİKKAT!

04 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-Arabuluculuk Sınavı için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA