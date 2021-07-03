Telafi eğitimi zorunlu mu | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! Pazartesi başlıyor
Telafi eğitimi ne zaman | Türkiye'de, pandemi döneminde eğitimde yaşanan aksaklıkları gidermek adına telafi eğitimi Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi hakkında merak edilen tüm ayrıntıları aktardı. Bakan Selçuk "Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal-duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak" şeklinde konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, salgın döneminin herkes için zor geçtiğini ifade ederken "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve elbette velilerimiz çok yoruldu. Biz bu yorgunluğun farkındayız.
Zaten telafi programımızda yoğun akademik çalışmaları yeni eğitim öğretim yılı için planlıyoruz. Akademik eksiklikler için öğretmenlerimiz, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kritik kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimizin akademik gereksinimlerinin tespitini yaparak sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacaklar.
Bu program, bir buçuk yıl sürecek. Yaz döneminde ise öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı yorgunluklarını atabilecekleri bir programa davet ediyoruz. Katılım, öğrencilerimiz için de öğretmenlerimiz için de isteğe bağlı olacak. Velilerimizin de katılabileceği yaz kamplarımız olacak. Salgın döneminin kayıplarını birlikte telafi edeceğiz, birlikte iyileşeceğiz" dedi.
KAMPANYA 4 ANA TEMAYI İÇERECEK
'Telafide ben de varım' kampanyasının yaz boyunca süreceğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal-duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak" diye konuştu.
ÇOCUK KULÜPLERİ AÇILACAK
Bakan Selçuk, "Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.
2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkânları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.
Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek" ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİLER TESİSLERDEN YARARLANABİLECEK
"Telafide Ben de Varım kampanyasında öğrencilerin; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı belirlenen tesis ve merkezlerden yararlanabileceklerini söyleyen Bakan Selçuk,sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" adlı tatil kitabıyla buluşturacağız. Kitaplar, çocuklarımız eğlenceli vakit geçirirken sınıf düzeylerine göre gelişimlerine yardımcı olacak. Her kitabın arkasında yaşama dair onlarca eğlenceli görev var.
Uçurtma uçur, tohum ve çekirdek kumbarası yap, turşu kurmayı öğren, bir kuşyemliği yap, meşe palamudu yetiştir gibi... Çocuğun bu görevleri gün gün, hafta hafta yaparak aslında öğretim programlarına dolaylı bir intikali de söz konusu olacak."
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