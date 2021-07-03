Telafi eğitimi zorunlu mu | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! Pazartesi başlıyor

ÖĞRENCİLER TESİSLERDEN YARARLANABİLECEK

"Telafide Ben de Varım kampanyasında öğrencilerin; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı belirlenen tesis ve merkezlerden yararlanabileceklerini söyleyen Bakan Selçuk,sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" adlı tatil kitabıyla buluşturacağız. Kitaplar, çocuklarımız eğlenceli vakit geçirirken sınıf düzeylerine göre gelişimlerine yardımcı olacak. Her kitabın arkasında yaşama dair onlarca eğlenceli görev var.

Uçurtma uçur, tohum ve çekirdek kumbarası yap, turşu kurmayı öğren, bir kuşyemliği yap, meşe palamudu yetiştir gibi... Çocuğun bu görevleri gün gün, hafta hafta yaparak aslında öğretim programlarına dolaylı bir intikali de söz konusu olacak."