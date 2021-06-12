Son dakika: Telafi eğitimi ne zaman ve nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitim programına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, "Karnelerinizi 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan, 2 Temmuz'dan itibaren de okullarınızdan yüz yüze alabilirsiniz. Bu yıl "telafi" kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz." dedi.