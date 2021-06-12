Son dakika: Telafi eğitimi ne zaman ve nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi ile ilgili açıklama geldi. Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimiz, belirlediğimiz kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacaklar. Bu program, bir buçuk yıl sürecek." dedi. İşte telafi eğitimine ilişkin detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitim programına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, "Karnelerinizi 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan, 2 Temmuz'dan itibaren de okullarınızdan yüz yüze alabilirsiniz. Bu yıl "telafi" kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz." dedi.
Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.
Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.
Neyin, nerede, ne zaman olduğunu http://telafidebendevarim.meb.gov.tr'den paylaşacağız.
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