Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar | Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak? | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

3 gün yapmak için cumartesi de okula gelinmesi gerekirdi. Okul yöneticilerimize istirham ediyoruz, sizin okulunuzda imkan var ise bu 3 gün de olabilir ama okul yönetimi der ki bizim şu grup öğrencimizin çok ihtiyacı var biz 3 gün çalışma istiyoruz derse olur, esneklik var.

YENİ EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Farazi olarak şunu düşünüyoruz Eylül 1'e alalım biraz daha erken başlayalım, böyle başlarsak kazanımları nasıl sağlarız burada uyum programı söz konusu. Bu çalışma bütün sınıflar için kritik konu ve kazanımları belirliyor. Bu şu demek; önümüzdeki yıl hangi hafta ne şekilde ilerleyeceğini belirtiyor her ders içi. Biz bunu okullarda paylaşacağız ve okullarda ona göre şekillendirecek.