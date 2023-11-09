10 Kasım'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? Lise, ortaokul, ilkokul yarın okul var mı yok mu, tam gün mü?
10 Kasım, Türkiye'de özel bir öneme sahip olan bir gündür. Bu tarih, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olarak anılır ve her yıl büyük bir saygı ve özlemle anılan bir gün olarak kabul edilir. Öğrenciler, bu günde okulların tatil olup olmadığını merak ederken, çalışanlar ise resmi bir tatil günü olup olmadığını sorgularlar. Peki 10 Kasım'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi?
10 Kasım, Türkiye'nin tarihinde büyük bir öneme sahip olan bir gündür. Her yıl 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü anılır ve bu gün Atatürk'ü Anma Günü olarak kabul edilir. Anma etkinlikleri, çelenk koyma törenleri ve Atatürk'ü anma faaliyetleri bu özel günde yoğun bir şekilde gerçekleştirilir. Peki 10 Kasım'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi?
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım resmi tatil olmuyor. Okullar ve iş yerleri açık oluyor.
10 KASIM YARIM GÜN MÜ?
10 Kasım yarım gün olmuyor. 10 Kasım'da okul ve iş tam gün faaliyet gösteriyor.
10 KASIM NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.
10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.
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- 10 Kasım'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? Lise, ortaokul, ilkokul yarın okul var mı yok mu, tam gün mü?
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