10 Kasım’da okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil mi? Lise, ortaokul, ilkokul yarın okul var mı yok mu, tam gün mü?

10 Kasım, Türkiye'nin tarihinde büyük bir öneme sahip olan bir gündür. Her yıl 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü anılır ve bu gün Atatürk'ü Anma Günü olarak kabul edilir. Anma etkinlikleri, çelenk koyma törenleri ve Atatürk'ü anma faaliyetleri bu özel günde yoğun bir şekilde gerçekleştirilir. Peki 10 Kasım'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?