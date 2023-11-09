KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? KYK kredi/burs sonuç sorgulama ekranı!

KYK 2023-2024 BURS/KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?