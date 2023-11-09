KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? KYK kredi/burs sonuç sorgulama ekranı!
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının sonuçları için binlerce öğrenci heyecanla beklemeye devam ediyor. 19 Ekim tarihinde sona eren KYK burs başvuruları tamamlandıktan sonra şimdi gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan KYK burs sonuçlarının açıklanmasına çevrildi. Peki KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023-2024 eğitim dönemi için yapılan KYK burs başvuru sonuçları, burs alma umuduyla başvuruda bulunan öğrencilerin merakla beklediği bir gelişme. Başvurular 12 Ekim tarihinde başlamış ve 19 Ekim'de sona ermişti. Bu nedenle öğrenciler, başvurularının sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. Aynı zamanda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın burs ücretlerinde artış açıklaması da önemli bir gündem maddesi haline geldi. İşte son gelişmeler...
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.
Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden yapabilecek.
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KYK BURSU NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.
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- KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? KYK kredi/burs sonuç sorgulama ekranı!
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