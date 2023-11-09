Ara tatil yarın mı başlıyor? 9-10 Kasım tatil mi, 9 günlük tatil hangi gün başlıyor? 2023 MEB 1. ara tatil takvimi

Okulların kapanış ve açılış tarihleri, ara tatiller ve tatil dönemleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için her yıl merak edilen önemli konulardan biri. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimi, bu konuda bilgi sağlıyor. İlkokul 1,2,3,4. sınıf, ortaokul 5,6,7,8. sınıf ve lise 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri için dokuz günlük ara tatil dönemi belirlendi. Peki ara tatil yarın mı başlıyor? 9-10 Kasım tatil mi, 9 günlük tatil hangi gün başlıyor?