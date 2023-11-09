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Haberler Galeri Ara tatil yarın mı başlıyor? 9-10 Kasım tatil mi, 9 günlük tatil hangi gün başlıyor? 2023 MEB 1. ara tatil takvimi

Ara tatil yarın mı başlıyor? 9-10 Kasım tatil mi, 9 günlük tatil hangi gün başlıyor? 2023 MEB 1. ara tatil takvimi

Okulların kapanış ve açılış tarihleri, ara tatiller ve tatil dönemleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için her yıl merak edilen önemli konulardan biri. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimi, bu konuda bilgi sağlıyor. İlkokul 1,2,3,4. sınıf, ortaokul 5,6,7,8. sınıf ve lise 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri için dokuz günlük ara tatil dönemi belirlendi. Peki ara tatil yarın mı başlıyor? 9-10 Kasım tatil mi, 9 günlük tatil hangi gün başlıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 06:51
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Ara tatil yarın mı başlıyor? 9-10 Kasım tatil mi, 9 günlük tatil hangi gün başlıyor? 2023 MEB 1. ara tatil takvimi: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12’nci sınıflar...

Eylül ayında başlayan okul yılı, 9 günlük bir ara tatil ile öğrencilere bir nefes alma fırsatı sunuyor. Sıcak havaların devam etmesi nedeniyle tatil, okulların kapanacağı tarihten itibaren kasım ayında başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada, ara tatillerin uygulanmaya devam edeceğini vurgulamıştı. 2023-2024 döneminde Sömestr tatili, 22 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecekken ikinci ara tatil ise 8-12 Nisan'da yapılacak. Peki ara tatil yarın mı başlıyor? 9-10 Kasım tatil mi?

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Ara tatil yarın mı başlıyor? 9-10 Kasım tatil mi, 9 günlük tatil hangi gün başlıyor? 2023 MEB 1. ara tatil takvimi: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12’nci sınıflar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrencilerin iple çektiği ara tatil için beklenen hafta geldi. Okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine ara tatil kapsamında ara veriliyor.

Okullar bu hafta cuma günü yani 10 Kasım'da ders bitimi kapanacak. 9 günlük ara tatil başlarken okullarda tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

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Ara tatil yarın mı başlıyor? 9-10 Kasım tatil mi, 9 günlük tatil hangi gün başlıyor? 2023 MEB 1. ara tatil takvimi: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12’nci sınıflar...

Kasım ara tatiline cumartesi ve pazar günleri eklendiğinde öğrencileri toplam dokuz günlük tatil bekliyor olacak.

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Ara tatil yarın mı başlıyor? 9-10 Kasım tatil mi, 9 günlük tatil hangi gün başlıyor? 2023 MEB 1. ara tatil takvimi: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12’nci sınıflar...

ÖĞRETMENLERİN SEMİNERİ ONLİNE

Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler için seminerlerin bu dönem online (çevrimiçi) olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Ara tatil yarın mı başlıyor? 9-10 Kasım tatil mi, 9 günlük tatil hangi gün başlıyor? 2023 MEB 1. ara tatil takvimi: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12’nci sınıflar...

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ BİLGİSİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 2 Şubat'ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024