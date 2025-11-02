03 Kasım 2025, Pazartesi
CANLI | İstanbul'da Gazze Zirvesi: Dışişleri bakanları Gazze için toplanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2025 13:21 Güncelleme: 03.11.2025 13:05
İstanbul’da kritik Gazze Zirvesi! O ülkeler katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da 7 ülkeden katılım ile Gazze konulu toplantı düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak.

İŞTE ANBEAN GELİŞMELER

CANLI ANLATIM
12:00 03 Kasım 2025

TOPLANTI SAAT KAÇTA NEREDE?

İstanbul'da düzenlenecek toplantının öğleden sonra saat 16:30'da başlaması öngörülüyor.
11:20 03 Kasım 2025

BAKAN FİDAN VURGULAYACAK: MÜSLÜMAN ÜLKELERE BİRLİK ÇAĞRISI

akan Fidan'ın toplantıda, İsrail'in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkat çekmesi, İsrail'in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine değinmesi ve ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi için Müslüman ülkelerin eş güdüm içinde hareket etmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

Ayrıca, Bakan Fidan mevkidaşları ile gerçekleştireceği toplantıda, Gazze'ye giren insani yardımın yetersiz olduğunu, bu hususta İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmesi, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılmasının insani ve hukuki bir zorunluluk olduğunu kaydetmesi ve bu hususta İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini ifade etmesi, Gazze'nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmesi, Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine değinmesi ve BM platformlarında atılacak adımlara dair istişarelerin ve yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

BAKAN FİDAN VURGULAYACAK: MÜSLÜMAN ÜLKELERE BİRLİK ÇAĞRISI
10:30 03 Kasım 2025

ELE ALINACAK KONULAR NELER?

 Toplantıda, İsrail'in ateşkesi sık sık ihlallerinin yanı ısra, bölgedeki insani kriz, Refah Sınır Kapısı'nın hala açılmamış olmasının yanı sıra bölgenin yeniden kalkındırılmasının masaya yatırılması bekleniyor.

ELE ALINACAK KONULAR NELER?
10:00 03 Kasım 2025

HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

 Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu toplantının, BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında, 23 Eylül tarihinde New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelen ülkelerin (Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün) Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

