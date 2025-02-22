Gazze'de yeni takas! 6 İsrailliye karşılık 602 Filistinli
Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması kapsamında yedinci rehine takası bugün gerçekleştirilecek. Katil İsrail’in 602 Filistinliyi serbest bırakacağı, Hamas’ın ise 6 İsrailli rehineyi Kızılhaç’a teslim edeceği bildirildi. Takasın Refah ve Nuseyrat Mülteci kampı olmak üzere iki ayrı noktada yapılacağı belirtildi.
Gazze'de Refah ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bugün Hamas ile İsrail arasında bir rehine takası daha yapılacak. Hamas yedinci esir takasında 3 yerine 6 İsrailli esiri serbest bırakacak.
ELE GEÇİRDİĞİ İSRAİL SİLAHLARINI SERGİLEDİLER
Gazze'de esir takası hazırlığı yapan Hamas 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar sırasında ele geçirildiği bildirilen İsrail otomatik tüfekleri, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta sahnenin önünde sergileniyor.
İSİMLER AÇIKLANDI
Hamas, bugün serbest bırakılacak son 6 İsrailli rehinenin isimlerini, Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto olarak açıkladı.
GAZZE'DE 7. TAKAS
Hamas ile İsrail arasında bugün bir rehine takası daha yapılacak. İsrail'in 602 Filistinli esiri serbest bırakması, Hamas'ın ise 6 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etmesi bekleniyor. Takasın Refah ve Nuseyrat Mülteci Kampı olmak üzere iki ayrı noktada yapılması bekleniyor.
İSRAİLLİ ESİRİN CENAZESİ GETİRİLDİ
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Hamas'ın Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin İsrail'e getirildiği belirtildi.
Kızılhaç yetkililerinin, cenazeyi İsrail ordusuna teslim ettiği, cenazenin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kebir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldüğü aktarıldı.
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