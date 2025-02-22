Gazze'de yeni takas! 6 İsrailliye karşılık 602 Filistinli

08:28 22 Şubat 2025

Hamas ile İsrail arasında bugün bir rehine takası daha yapılacak. İsrail'in 602 Filistinli esiri serbest bırakması, Hamas'ın ise 6 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etmesi bekleniyor. Takasın Refah ve Nuseyrat Mülteci Kampı olmak üzere iki ayrı noktada yapılması bekleniyor.