Gazze'de gecikmeli özgürlük! İsrail 641 Filistinli esiri serbest bıraktı
Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakmıştı. İsrailli esirlere karşılık 602 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyordu ama İsrail takası geciktirdi. Hamas’tan bugün gelen açıklamada İsrail ile anlaşmaya varıldığı ve Filistinli esirlerin bugün serbest bırakılacağı duyuruldu. İsrail güvenlik kaynakları, Hamas’ın 4 rehinenin cenazesini Kızılhaç'a teslim ettiğini bildirirken esir takası anlaşmasının yedinci turunda 22 Şubat'ta serbest bırakılması beklenen 641 Filistinli esir, gecikmeli olarak özgürlüğüne kavuştu.
Hamas ile İsrail arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yedinci turunda 22 Şubat'ta serbest bırakılması beklenen 641 Filistinli esir, gecikmeli olarak özgürlüğüne kavuştu. İşte o gece esir takasında anbean yaşananlar...
İSRAİL YİNE ASKIYA ALDI
Katar merkezli El Cezire'nin bildirdiğine göre İsrail, gece saatlerinde serbest bırakılması gereken 24 çocuk esirin tahliyesini askıya aldı.
RAMALLAH'TA COŞKUYLA KARŞILANDILAR
İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan otobüs, Uluslararası Kızılhaç ekiplerinin eşliğinde Ramallah kentindeki Kültür Sarayı'na ulaştı.
Esirleri taşıyan otobüs burada onları bekleyen aileleri ve kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Alanda toplanan kalabalık tekbirler getirdi.
Filistinli esirler otobüsten inerek yakınlarıyla kucaklaşırken, aile ve yakınlarıyla buluştukları alanda duygusal anlar yaşandı.
Bitkin oldukları görülen esirlerden bazıları hastaneye kaldırıldı.
Ramallah ve El-Bire Valisi Leyla Ganim, esirlerin karşılanması sırasında yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun Filistinli esirleri "ırkçı ve kışkırtıcı ifadeler içeren kıyafetler giydirerek serbest bıraktığını ancak onlara alternatif kıyafetler verildiğini" söyledi.
Ganim, esirlerin kendilerine cilt hastalıklarına yakalandıklarını söylediklerini ve bazılarının sağlık kontrolünden geçmek istediklerini aktardı.
641 FİLİSTİNLİ ESİR SERBEST KALDI
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasında teslim edilmesi beklenen son 4 İsrailli esirin cenazesinin de İsrail'e ulaşmasının ardından Filistinli esirler de serbest bırakıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli esirler Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.
İsrail ordusu, konvoyun geçişi öncesi işgal altındaki Batı Şeria'nın Bitunya beldesine baskın düzenledi.
Ofer Askeri Cezaevinden ayrılarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelen Kızılhaç konvoyu, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in ismini taşıyan Ramallah'taki müzenin önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.
Esir takasının yedinci turunun gecikmeli olarak tamamlanmasıyla anlaşmanın birinci aşamasında salıverilmesi gereken 33 İsrailli esirin tamamı teslim edilirken, serbest kalan Filistinlilerin sayısı 1776'ya yükseldi.
- Salıverilen 6 İsrailli esir karşılığında 641 Filistinlinin serbest bırakılacağı açıklandı
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 641 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyuruldu.
Söz konusu 151 esirin 42'sinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'e, 12'sinin Gazze'ye gideceği belirtilirken 97 Filistinli esirin ise yurt dışına gönderileceği kaydedildi.
Ayrıca Gazze Şeridi'nden 7 Ekim 2023 sonrasında alınan Filistinli esirlerden, 45'i kadın ve çocuklardan oluşan 490 kişinin daha Gazze'de özgürlüğüne kavuşacağı aktarıldı.
Bu Filistinli esirlerden 620'sinin serbest bırakılması İsrail tarafından geciktirilmişti.
İSRAİL FİLİSTİNLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI ASKIYA ALMIŞTI
Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri 22 Şubat'ta serbest bırakmıştı.
İsrailli esirlerin Hamas tarafından serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.
Hamas ve İsrail, arabulucularla yapılan görüşmeler neticesinde krizin çözüldüğünü açıklamıştı.
HAMAS 4 REHİNENİN CENAZESİNİ KIZILHAÇ'A TESLİM ETTİ
HAMAS İSRAİL'İN ESİR TAKASININ 7. TURUNDA BIRAKMASI GEREKEN FİLİSTİNLİLERİ YARIN SALIVERECEĞİNİ DUYURDU
Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Kanu, yarın İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim edilmesiyle eş zamanlı olarak Filistinli esirlerin de salıverileceğini ifade etti.
Sürecin, "İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesini sağlayacak yeni bir mekanizma çerçevesinde yürütüleceğini" belirten Kanu, Mısırlı arabulucuların süreci "garanti altına aldığını" ve Hamas'ın da "anlaşmanın uygulanmasına bağlı olduğunu" vurguladı.
Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasında ikinci aşama için herhangi bir teklif sunmadığını belirten Kanu, bu aşamaya geçmeye hazır olduklarını ve tüm süreçleri tamamlamak için ciddi bir şekilde ilerlemek istediklerini ifade etti.
İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI ASKIYA ALMIŞTI
Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakmıştı.
Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmasına rağmen İsrail'in, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının Netanyahu'nun gerçekleştireceği "güvenlik istişare toplantısından çıkacak karara bağlı olduğu" kaydedilmişti.
Güvenlik istişare toplantısı sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onların propaganda amacıyla kullanılması" iddiasıyla Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.
Hamas, İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini manipüle etmeye çalıştığını ve anlaşmayı açıkça ihlal ettiğini belirterek arabulucuları ve uluslararası toplumu, İsrail'e anlaşmayı uygulaması ve esirleri gecikmeden serbest bırakması için baskı yapmaya çağırmıştı.
HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.
Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.
Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.
ESİR TAKASI BU GECE Mİ?
Al Jazeera: İsrail ile Hamas bu gece yarısı yeni bir takas gerçekleştirecek. Takas işlemi eşzamanlı olacak.
Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini teslim ederken; İsrail de serbest bırakılmasını ertelediği 602 Filistinli esiri Kızıl Haç ekiplerine teslim edecek.
HAMAS CENAZELERİNİ TESLİM EDECEĞİ İSRAİLLİ 4 ESİRİN İSMİNİ AÇIKLADI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bu gece cenazelerini teslim edecekleri İsrailli 4 esirin adını duyurdu.
Ebu Ubeyde, "Kassam Tugayları, Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat ve Shlomo Mantzur isimli Siyonist esirlerin cenazelerini bu gece teslim etme kararı aldı." ifadesini kullandı.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze’deki 4 İsrailli esirin cenazesinin yarın teslim edileceğini belirtmişti.
FİLİSTİNLİ ESİRLERİN GECE SAATLERİNDE SERBEST BIRAKILMASI BEKLENİYOR
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in serbest bırakması beklenen Filistinli esirler için Gazze'nin Han Yunus kentinde bulunan Gazze-Avrupa Hastanesi'nde gerekli hazırlıkların yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, Filistinli esirlerin yerel saat ile 22:00 ila 00:00 arasında Gazze'ye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.
İSRAİL: KRİZ ÇÖZÜLDÜ, ANLAŞMAYA VARILDI
Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, esir takasındaki krizin çözüldüğü ve anlaşmaya varıldığı belirtildi.
İsrailli 4 esirin cenazesinin, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında bu gece törensiz teslim edileceği kaydedildi.
The Jerusalem Post gazetesi, İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, 4 İsrailli esirin cenazesinin bu gece yerel saatle 23:00'de (TSİ 00.00) Gazze Şeridi'nden çıkarılacağını aktardı.
İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI ASKIYA ALMIŞTI
Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakmıştı.
Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmasına rağmen İsrail'in, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının Netanyahu'nun gerçekleştireceği "güvenlik istişare toplantısından çıkacak karara bağlı olduğu" kaydedilmişti.
Güvenlik istişare toplantısı sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onları propaganda amacıyla kullanması" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.
Hamas, İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini manipüle etmeye çalıştığını ve anlaşmayı açıkça ihlal ettiğini belirterek arabulucuları ve uluslararası toplumu, İsrail'e anlaşmayı uygulaması ve esirleri gecikmeden serbest bırakması için baskı yapmaya çağırmıştı.
İSRAİL, BU GECE YAPILACAK OLAN ESİR TAKASINI DOĞRULADI
Hamas ve İsrail’in esir takası konusunda anlaşmaya varmasının ardından İsrail Başbakanlığı, Hamas’ın bu gece 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini doğrulayarak, teslimin "üzerinde anlaşmaya varılan prosedüre uygun olarak Hamas törenleri olmaksızın" yapılacağını aktardı.
Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail’in bu gece yaklaşık 600 Filistinli mahkumu serbest bırakmasının beklendiğini duyurmuş, Hamas ise 4 esirin cenazesini bu gece İsrail’e teslim edeceklerini bildirmişti.
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