CANLI | Trump'tan nihai karar çıkmadı! “ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapılacak”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD-İran hattında hem müzakere trafiği hem de karşılıklı restleşmeler sürüyor. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada Başkan Donald Trump'ın yalnızca ABD'nin kırmızı çizgilerini taşıyan bir anlaşma yapacağı belirtilirken, Tahran yönetimi ise görüşmelerin henüz karara bağlanmadığını vurguladı. Öte yandan İran basını, Keşm Adası yakınlarında ABD ordusuna ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

ABD-İsrail ve İran cephesinden gelen açıklamalar ile sahadaki gelişmeler Orta Doğu'da tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor. Başkan Donald Trumo'ın gün içerisinde Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle görüşerek İran'la anlaşma konusunda son kararını verebileceği belirtiliyor.

Bölgedeki son gelişmelerin özeti ise şöyle:

ABD CEPHESİ: Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın İran ile olası anlaşma sürecini değerlendirmek üzere Durum Odası'nda ulusal güvenlik toplantısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada Trump'ın yalnızca ABD'nin çıkarlarına uygun ve Washington'ın kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşmayı kabul edeceği belirtildi. Beyaz Saray ayrıca "İran asla nükleer silaha sahip olamaz" mesajını yineledi.

İRAN CEPHESİ: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile henüz herhangi bir mutabakata varılmadığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya dair açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunan Bekayi, "Şu an itibarıyla mesaj alışverişi devam ediyor. Anlaşma henüz kesinleşmedi" ifadelerini kullandı.

İSRAİL CEPHESİ: Pentagon'da İsrail ve Lübnan askeri heyetleri arasında 9 saati aşan kritik bir görüşme gerçekleştirildi. İsrail'in Hizbullah'a yönelik güvenlik taleplerini gündeme getirdiği görüşmede taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı belirtildi. İsrail ordusu ise ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken, Sur ve çevresine düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İŞTE ORTA DOĞU'DAN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

10:30

ABD SAVUNMA BAKANI: YENİDEN SALDIRI BAŞLATMAYA HAZIRIZ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Forumu'nda konuştu.

Orta Doğu'daki duruma değinen Hegseth, bir anlaşmaya varılamaması durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Hegseth, "Gerekirse yeniden başlama kabiliyetimiz fazlasıyla mevcut" ifadelerini kullandı.

10:00

TRUMP: NÜKLEER TOZ İMHA EDİLECEK

ABD ve İran arasında geçici mutabakat metni üzerindeki müzakereler ve diplomatik tartışmalar tüm hızıyla sürerken, Başkan Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Trump’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İRAN MAYINLARI TEMİZLENMELİ"

İran, hiçbir zaman bir nükleer silaha veya bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de kısıtlama veya ücret olmaksızın gemi trafiğine izin verilmelidir. Eğer varsa, tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecektir. Büyük sualtı mayın tarama gemilerimiz aracılığıyla çok sayıda mayını patlatarak imha ettik. İran, geriye kalan mayınların derhal kaldırılmasını veya imha edilmesini tamamlayacaktır. Zaten çok fazla kalmadı.

"GEMİLER EVLERİNE DÖNEBİLİR"

Muhteşem ve eşi benzeri görülmemiş Deniz Ablukamız nedeniyle Boğaz'da mahsur kalan gemiler, artık kaldırılacak olan bu abluka sayesinde, evlerine dönme sürecine başlayabilirler! Benim adıma eşlerinize, kocalarınıza, anne-babalarınıza ve ailelerinize selam söyleyin sevgili Başkanınızdan!

“NÜKLEER TOZ İMHA EDİLECEK”

Bazen 'Nükleer Toz' olarak adlandırılan ve 11 ay önce düzenlediğimiz B-2 bombardıman uçağı saldırısının ardından derin yeraltında kalan zenginleştirilmiş materyal, ABD tarafından çıkarılacak. Bu konuda varılan mutabakat kapsamında süreç, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yakın koordinasyon içinde yürütülecek ve söz konusu materyal imha edilecek.

09:30

İRAN BASINI: DÜŞMAN İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'na hakim stratejik bir bölge olan Keşm Adası yakınlarında düşmana ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

"Düşman Amerikan-Siyonist İHA'sının" hava savunma birimleri tarafından tespit edildikten sonra başarılı bir şekilde imha edildiği aktarıldı. Düşürülen İHA'nın enkazına ait olduğu belirtilen görüntüler yayınlanırken, ABD ordusundan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

09:00

İSRAİL-LÜBNAN GÖRÜŞMELERİNDE 4. RAUNT

İsrail ile Lübnan arasındaki 4. tur görüşmelerin ABD'de gerçekleştirildiği belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında iki ülkeden askeri heyetlerin katılımıyla gerçekleşen görüşme 9 saatten fazla sürdü.

Lübnan basınında, gece geç saatlerde sona eren toplantıya ilişkin haberler yer aldı. Haberlerde, söz konusu toplantıda İsrail tarafının, Hizbullah ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğu ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdiği bilgisine yer verildi.

İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafının ise bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi. Yine basında, Lübnan'ın Washington Büyükelçiliğinde askeri görüşmelerle ilgili bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacağı bilgisine yer verildi.

08:30

BEYAZ SARAY: ANLAŞMA ABD'NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ TAŞIYACAK

Beyaz Saray, dün gerçekleştirilen İran toplantısına ilişkin, Başkan Donald Trump'ın "yalnızca ABD için iyi olan" ve "ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan" bir anlaşma yapacağını bildirdi.

Beyaz Saray yetkilisi, dün Durum Odası'nda gerçekleştirilen ve olası ABD-İran anlaşmasının masaya yatırıldığı ulusal güvenlik toplantısını değerlendirdi.

Yetkili, açıklamasında, "Durum Odası'ndaki toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Başkan Trump, yalnızca ABD için iyi olan ve kendi kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır. İran asla nükleer silaha sahip olamaz" ifadelerini kullandı.

08:00

LÜBNAN’A AĞIR BOMBARDIMAN: ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Sur'a bağlı Maarub beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, biri sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Abbasiye beldesine düzenlenen hava saldırısında da 1'i Suriye vatandaşı olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sur'a bağlı Teyr Diba beldesini hedef alan hava saldırısında ise 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, sağlık ekiplerinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, İsrail'in sağlık personelini askeri hedef haline getirdiği vurgulandı.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E ROKET SALDIRILARI

Öte yandan İsrail ordusu, ülkenin sınır bölgelerine Hizbullah tarafından en az 4 saldırı dalgası düzenlendiğini duyurdu. Birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği açıklanırken, en az 2 roketin engellendiği bildirildi.

Bir roketin Kiryat Shmona bölgesine isabet ettiği ve maddi hasara yol açtığı ancak kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

07:30

NYT: TRUMP, GÖRÜŞMEDE NİHAİ BİR KARAR VERMEDİ

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, üst düzey bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Durum Odası'ndaki İran toplantısının yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirtti.

Haberde, Trump'ın toplantıda, İran'la anlaşma konusunda nihai bir karar vermediği bilgisi yer aldı.

Beyaz Saray'dan toplantıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

07:00

TRUMP: İRAN NÜKLEER SİLAHA HİÇBİR ZAMAN SAHİP OLAMAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la müzakerelerin akıbetine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Açıklamasında, "İran, hiçbir zaman nükleer silaha veya bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı, her iki yönde de sınırsız deniz trafiği için derhal ve herhangi bir geçiş ücreti alınmaksızın açılmalıdır" ifadelerini kullanan Trump, boğazdaki mayınların da temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, ulusal güvenlik ekibiyle toplantıya gireceğini ve birçok başlıkta anlaşma sağladıklarını aktararak, "Şimdi, son kararı vermek üzere Durum Odası'nda bir toplantıya gireceğim" dedi.

ABD Başkanı, anlaşma sağlanması halinde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını ve İran'daki nükleer tozun da ABD'ye teslim edileceğini kaydetti.

06:30

İRAN BASINI: ABD İLE HENÜZ ANLAŞMAYA VARILMADI

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varıldığına dair beyanlarının aksine henüz anlaşmaya varılmadığını bildirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, ABD ile müzakereler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Trump'ın İran'la olası bir anlaşma hakkındaki son iddialarının doğru olmadığını yazdı.

Söz konusu kaynaklar, Trump'ın beyanlarını "doğru ve yalanın karışımı" olarak nitelendirip, ABD Başkanı'nın "sahte bir zafer sergileme çabası" içinde olduğunu ifade etti.

Mutabakat metninin "taahhüt karşılığı taahhüt" çerçevesinde hazırlandığını aktaran İranlı kaynaklar, Tahran'ın mutabakatı henüz onaylamadığını belirtti.

Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir ücret almadan trafiğe açacağına dair iddiasının doğru olmadığı, mutabakat metninde böyle bir maddenin bulunmadığı ve İran'ın ablukanın kaldırılmasının ardından önceden belirlenmiş kendi düzenlemelerine göre Boğazı yeniden açacağı aktarıldı.

06:00

AXİOS: ABD VE İRAN ANLAŞTI, TRUMP'IN ONAYI BEKLENİYOR

ABD ile İran arasında aylardır süren gerilimin ardından diplomatik açıdan kritik bir gelişme yaşandı.

Axios’un iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, taraflar ateşkesin 60 gün daha uzatılmasını ve İran’ın nükleer programına ilişkin resmi müzakerelerin başlamasını öngören bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaştı.

Axios'a göre anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde bunun savaşın başlamasından bu yana en önemli diplomatik kırılma noktası olacağı belirtildi.

Trump yönetiminin İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin taleplerini karşılayacak kapsamlı bir nihai anlaşma için daha yoğun ve uzun müzakerelerin gerektiği ifade edildi.

