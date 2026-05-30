Trump'tan nihai karar çıkmadı! "ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapılacak"
ABD-İran hattında hem müzakere trafiği hem de karşılıklı restleşmeler sürüyor. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada Başkan Donald Trump'ın yalnızca ABD'nin kırmızı çizgilerini taşıyan bir anlaşma yapacağı belirtilirken, Tahran yönetimi ise görüşmelerin henüz karara bağlanmadığını vurguladı. Öte yandan İran basını, Keşm Adası yakınlarında ABD ordusuna ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.
ABD-İsrail ve İran cephesinden gelen açıklamalar ile sahadaki gelişmeler Orta Doğu'da tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor. Başkan Donald Trumo'ın gün içerisinde Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle görüşerek İran'la anlaşma konusunda son kararını verebileceği belirtiliyor.
Bölgedeki son gelişmelerin özeti ise şöyle:
ABD CEPHESİ: Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın İran ile olası anlaşma sürecini değerlendirmek üzere Durum Odası'nda ulusal güvenlik toplantısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada Trump'ın yalnızca ABD'nin çıkarlarına uygun ve Washington'ın kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşmayı kabul edeceği belirtildi. Beyaz Saray ayrıca "İran asla nükleer silaha sahip olamaz" mesajını yineledi.
İRAN CEPHESİ: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile henüz herhangi bir mutabakata varılmadığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya dair açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunan Bekayi, "Şu an itibarıyla mesaj alışverişi devam ediyor. Anlaşma henüz kesinleşmedi" ifadelerini kullandı.
İSRAİL CEPHESİ: Pentagon'da İsrail ve Lübnan askeri heyetleri arasında 9 saati aşan kritik bir görüşme gerçekleştirildi. İsrail'in Hizbullah'a yönelik güvenlik taleplerini gündeme getirdiği görüşmede taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı belirtildi. İsrail ordusu ise ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken, Sur ve çevresine düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
ABD SAVUNMA BAKANI: YENİDEN SALDIRI BAŞLATMAYA HAZIRIZ
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Forumu'nda konuştu.
Orta Doğu'daki duruma değinen Hegseth, bir anlaşmaya varılamaması durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi.
Hegseth, "Gerekirse yeniden başlama kabiliyetimiz fazlasıyla mevcut" ifadelerini kullandı.
TRUMP: NÜKLEER TOZ İMHA EDİLECEK
ABD ve İran arasında geçici mutabakat metni üzerindeki müzakereler ve diplomatik tartışmalar tüm hızıyla sürerken, Başkan Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Trump’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"İRAN MAYINLARI TEMİZLENMELİ"
İran, hiçbir zaman bir nükleer silaha veya bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de kısıtlama veya ücret olmaksızın gemi trafiğine izin verilmelidir. Eğer varsa, tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecektir. Büyük sualtı mayın tarama gemilerimiz aracılığıyla çok sayıda mayını patlatarak imha ettik. İran, geriye kalan mayınların derhal kaldırılmasını veya imha edilmesini tamamlayacaktır. Zaten çok fazla kalmadı.
"GEMİLER EVLERİNE DÖNEBİLİR"
Muhteşem ve eşi benzeri görülmemiş Deniz Ablukamız nedeniyle Boğaz'da mahsur kalan gemiler, artık kaldırılacak olan bu abluka sayesinde, evlerine dönme sürecine başlayabilirler! Benim adıma eşlerinize, kocalarınıza, anne-babalarınıza ve ailelerinize selam söyleyin sevgili Başkanınızdan!
“NÜKLEER TOZ İMHA EDİLECEK”
Bazen 'Nükleer Toz' olarak adlandırılan ve 11 ay önce düzenlediğimiz B-2 bombardıman uçağı saldırısının ardından derin yeraltında kalan zenginleştirilmiş materyal, ABD tarafından çıkarılacak. Bu konuda varılan mutabakat kapsamında süreç, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yakın koordinasyon içinde yürütülecek ve söz konusu materyal imha edilecek.
İRAN BASINI: DÜŞMAN İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ
İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'na hakim stratejik bir bölge olan Keşm Adası yakınlarında düşmana ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
"Düşman Amerikan-Siyonist İHA'sının" hava savunma birimleri tarafından tespit edildikten sonra başarılı bir şekilde imha edildiği aktarıldı. Düşürülen İHA'nın enkazına ait olduğu belirtilen görüntüler yayınlanırken, ABD ordusundan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.