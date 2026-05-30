ABD-İran hattında hem müzakere trafiği hem de karşılıklı restleşmeler sürüyor. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada Başkan Donald Trump'ın yalnızca ABD'nin kırmızı çizgilerini taşıyan bir anlaşma yapacağı belirtilirken, Tahran yönetimi ise görüşmelerin henüz karara bağlanmadığını vurguladı. Öte yandan İran basını, Keşm Adası yakınlarında ABD ordusuna ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

ABD-İsrail ve İran cephesinden gelen açıklamalar ile sahadaki gelişmeler Orta Doğu'da tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor. Başkan Donald Trumo'ın gün içerisinde Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle görüşerek İran'la anlaşma konusunda son kararını verebileceği belirtiliyor.

Bölgedeki son gelişmelerin özeti ise şöyle:

ABD CEPHESİ: Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın İran ile olası anlaşma sürecini değerlendirmek üzere Durum Odası'nda ulusal güvenlik toplantısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada Trump'ın yalnızca ABD'nin çıkarlarına uygun ve Washington'ın kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşmayı kabul edeceği belirtildi. Beyaz Saray ayrıca "İran asla nükleer silaha sahip olamaz" mesajını yineledi.

İRAN CEPHESİ: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile henüz herhangi bir mutabakata varılmadığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya dair açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunan Bekayi, "Şu an itibarıyla mesaj alışverişi devam ediyor. Anlaşma henüz kesinleşmedi" ifadelerini kullandı.

İSRAİL CEPHESİ: Pentagon'da İsrail ve Lübnan askeri heyetleri arasında 9 saati aşan kritik bir görüşme gerçekleştirildi. İsrail'in Hizbullah'a yönelik güvenlik taleplerini gündeme getirdiği görüşmede taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı belirtildi. İsrail ordusu ise ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken, Sur ve çevresine düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

