CANLI | New York'ta belediye başkanlık seçimlerini Müslüman Mamdani kazandı!
ABD'nin en kalabalık metropolü New York'ta milyonlarca seçmen, yeni belediye başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Gelen ilk sonuçlara göre Müslüman sosyalist aday Zohran Mamdani rakiplerini büyük farkla yenilgiye uğrattı. Mamdani, yüzde 50,6 oy oranıyla New York'un yeni belediye başkanı oldu.
ABD'nin en kalabalık metropolü New York'ta milyonlarca seçmen, yeni belediye başkanını belirledi.
İŞTE SEÇİMDEN ANBEAN GELİŞMELER
YÜKSEK SEÇMEN KATILIMI
Seçimlere katılım oranı genel olarak yüksek görünüyor.
New York’ta, seçim kuruluna göre erken oylar dahil 2 milyondan fazla oy kullanıldı; bu, 1969’dan bu yana bir belediye başkanlığı yarışında görülen en yüksek sayı oldu. Virginia ve New Jersey’deki erken oy oranları da 2021 seçimlerini aştı.
BEYAZ SARAY'DAN UYARI NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın kazanması halinde bütçelerini keseceğine dair tehdit ettiği Zohran Mamdani'nin belediye başkanlığı yarışını kazandığı dakikkalarda Beyaz Saray'ın resmi hesabından bir mesaj paylaşıldı.
Paylaşılan mesajda, "Sizin başkanınız Donald Trump" ifadeleri yer aldı.
NEW YORK'UN YENİ BELEDİYE BAŞKANI MAMDANI OLDU
Demokratik sosyalist Zohran Mamdani, oyların yüzde 50,6'sını alarak yapılan seçimlerde New York belediye başkanlığını kazandı.
Mamdani, ABD’nin en büyük şehrinin ilk Müslüman belediye başkanı olacak. 34 yaşındaki siyasetçi, Demokrat Parti’nin eski valisi Andrew Cuomo’yu mağlup etti. Cuomo, ön seçimlerde Mamdani’ye kaybettikten sonra bağımsız aday olarak yarışmıştı.
MAMDANI EN YAKIN RAKİBİNE 9 PUAN FARK ATTI
AP'nin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6'sini alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark attı.
Cuomo'nun aldığı oy yüzde 41,4'te kalırken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,3 oranında oy aldı.
VIRGINIA'DA GÖREVE SEÇİLEN İLK KADIN
New Jersey eyaletinde yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill, oyların yüzde 57'sini alarak yarışta ipi göğüslerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ise yüzde 42,5'te kaldı.
Virginia'daki valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger oyların yüzde 56,1'ini alarak yarışı önde bitirirken, Cumhuriyetçi Parti adayı Winsome Earle-Sears ise yüzde 43,7 ile sandıktan ikinci çıktı.
Bu üç seçim, Demokrat Parti için 2026 ara seçimleri öncesinde farklı kampanya stratejilerinin sınandığı bir test oldu. Kongre’nin kontrolünün belirleneceği bu seçimlere bir yıl kala, geçen yılki Donald Trump zaferinin ardından Demokratlar Washington’daki iktidar gücünü kaybetmiş ve yeniden nasıl güç kazanacaklarını bulmaya çalışıyor.
3 ADAYIN DA GÜNDEMİNDE EKONOMİ VAR
Üç aday da kampanyalarında ekonomik sorunlara, özellikle de yaşam maliyetine vurgu yaptı. Ancak Spanberger ve Sherrill, partinin ılımlı kanadına aitken, Mamdani kendini açıkça ilerici bir ses ve yeni neslin temsilcisi olarak tanıttı.
TRUMP'IN O POLİTİKALARI ETKİLİ OLDU
Virginia’daki oy verme merkezlerinde konuşan bazı seçmenler, Trump’ın en tartışmalı politikalarının kararlarını etkilediğini söyledi. Bu politikalar arasında, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin sınır dışı edilmesi çabaları ve ithal ürünlere getirilen yüksek gümrük tarifeleri de yer alıyor. Söz konusu tarifelerin yasal olup olmadığına bu hafta ABD Yüksek Mahkemesi karar verecek.
25 yaşındaki restoran yöneticisi Juan Benitez, ilk kez oy kullandığını ve bağımsız olduğunu belirterek, Trump’ın göçmenlik politikalarına ve hükûmetin kapanmasından sorumlu tuttuğu başkana tepki olarak Virginia’daki tüm Demokrat adaylara oy verdiğini söyledi.
A HABER NEW YORK'TA SON DURUMU AKTARDI
A Haber Muhahabiri İrfan Sapmaz, Amerika'da gerçekleştirilen Belediye Başkanlığı seçimlerinden son gelişmeleri aktardı. Sapmaz, New York'ta sandıkların an itibariyle kapandığını belirterek, Müslüman aday Mamdani'nin New York'u kazanması halinde Netanyahu'yu tutuklar mı? sorusunu gündeme taşıdı.
New York'ta sandıkların kapandığını belirten A Haber ABD Muhaibiri İrfan Sapmaz, Belediye Seçimlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Dört dakika önce New York'ta sandıklar kapandı. Artık bundan sonraki saatler içerisinde sandık çıkışı oylarıyla ilgili sonuçlar gelebilir. Ama tabii şu ana kadar Amerikan ana akım medyasının yaptığı çeşitli kamuoyu yoklamalarına göre zaten Zohran Mamdani, kendisi işte Uganda doğumlu, 34 yaşında, genç bir politikacı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir sürpriz yapacak belediye başkanı olursa. Belediye başkanı olma ihtimali de kamuoyu yoklamalarına göre en azından çok yüksek. İşte Zohran Mamdani'nin yanı sıra Andrew Cuomo var. Özellikle de COVID-19 olayının patlak vermesinden sonra New York valisiydi kendisi, adı çok büyük taciz skandallarına karıştı. Başka bir Cumhuriyetçi aday da var ama onların çok büyük bir şansı yok. Zohran Mamdani'nin şansı oldukça yüksek.”
NEW YORK'TA SANDIKLAR KAPANDI
New York Belediye Başkanlığı yarışında sandıklar kapandı. Oy sayımına hemen başlanırken sonuçların kısa süre sonra açıklanması bekleniyor.
Adayların destekçileri, sonuçları beklemek üzere izleme partilerinde bir araya geliyor.
Mamdani’nin etkinliği, Brooklyn şehir merkezindeki tarihi bir konser salonu olan Brooklyn Paramount’ta düzenlenirken, Cuomo seçim gecesi partisinin Manhattan’ın Midtown bölgesinde, Radio City Music Hall’un hemen yakınındaki Ziegfeld Tiyatrosu’nda yapıldığı belirtildi.
VİRGİNİA VALİLİK YARIŞINI SPANBERGER KAZANDI
Virginia eyaletinde sandıkların kapanmasıyla birlikte başlayan sayımda Trump karşıtı olduğu bilinen Demokrat Parti adayı eski kongre üyesi ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) üyesi Abigail Spanberger kazandığı belirtildi.
PEKİ SPANBERGER KİMDİR?
Eski kongre üyesi ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) üyesi 46 yaşındaki Spanberger, Demokrat Parti içinde partinin merkezci kanadıyla aynı çizgide, ulusal güvenlik konusunda öne çıkan bir isim olarak kendine yer edinmişti.
Kampanyası sırasında Spanberger, mesajını ekonomik konulara odaklarken, Trump’ı ve onun federal istihdamı azaltma girişimlerini eleştirdi.
Göreve geldiğinde, görevden ayrılan Cumhuriyetçi Glenn Youngkin'in yerine Virginia'nın ilk kadın valisi olacak.
Virginia'daki valilik yarışı, Trump'ın ikinci dönemine ilişkin duygu ve Demokrat Parti'nin 2024 seçimlerindeki acı yenilginin ardından toparlanma umutları da dahil olmak üzere ABD siyasi manzarasıyla ilgili sinyaller almak için izlenen birkaç seçimden biriydi.
NEW JERSEY VALİLİK YARIŞINDA DEMOKRATLAR ÖNDE
Al Jareera'dan alınan son bilgilerde Demokrat aday Mikie Sherrill'in Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli'yi yenerek New Jersey'nin bir sonraki valisi olacağını tahmin ediyor.
MÜSLÜMAN ADAY MAMDANİ'DEN CUOMO'YA ELEŞTİRİSİ
Mülüman aday Mamdani, daha önce verdiği bir röportajda, Trump'ın Cuomo'ya verdiği desteğin, eski valinin başkanla aynı "milyarder bağışçılar" tarafından desteklendiğini gösterdiğini söylemişti.
Mamdani, Cuomo'nun "Başkan beni desteklemiyor." yorumuna karşı çıkarak bağışçılarından gelen çekleri bozdurmakla ve başkanın kendisinden gelen telefonlara cevap vermekle çok meşgul olacağını ve Trump'a karşı çıkmak için fazla zaman harcayacağını söyledi.
İKİ BÜYÜK EYALETTE SANDIKLAR KAPANDI
ABD'de valilik seçimlerinde oy kullanan Amerikalarılar hangi adaylara oy verdi? Oy kullanma işlemi sona ereken ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Buna göre Virginia ve New Jersey'de sandıklar kapandı.
Virginia'da valilik seçimleri için sandıklar yerel saatle 19:00'da (00:00 GMT) kapandı ve birçok medya kuruluşu Demokrat adayın orada da kazanacağını öngörüyor.
Öte yandan New Jersey'de ise valilik seçimleri için sandıklar yerel saatle 20:00'de (Çarşamba günü 01:00 GMT) sona erdi.
Michigan eyaletine bağlı Detroit kenti ile Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde de belediye başkanlığı seçimlerinin yapıldığı sandıklar yerel saatle 20.00'de kapandı.
NEW YORK'TA SEÇMEN KATILIMI 1.7 MİLYONU GEÇTİ
New York Seçim Kurulu, katılımla ilgili yeni bir güncelleme yayınladı.
Yerel saatle 18.00 itibarıyla (23.00 GMT), belediye başkanlığı seçiminde yaklaşık 1,7 milyon kişinin oy kullandığı belirtildi.
30 YILDIR GÖRÜLEN EN BÜYÜK KATILIM
Associated Press haber ajansına göre, bu, New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde en az 30 yıldır görülen en büyük katılım.
1993 yılında Cumhuriyetçi Rudy Giuliani'nin Demokrat Belediye Başkanı David Dinkins'i devirmesiyle yapılan seçimde yaklaşık 1,9 milyon kişi oy kullanmıştı.
Bu yıl tahmini 735 bin 317 seçmen erken oy kullandı ve bu, başkanlık seçimleri dışındaki bir yılda şehrin tarihindeki en yüksek katılım oldu.
PATERSON'DA BOMBA İHBARI! OY KULLANMA İŞLEMLERİ DURDURULDU
Eyalete bağlı, Türk nüfusunun yoğun yaşadığı Paterson kentinde art arda yapılan bomba ihbarları sonrası polis araçları bölgeye intikal etti, oy verme işlemleri askıya alındı.
Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, bomba tehditleri alındıktan sonra Paterson'daki 2 ve 10 numaralı okullardaki oy kullanma merkezlerinin kapatıldığını söyledi.
New Jersey Vali Yardımcısı Tahesha Way ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün erken saatlerde, birkaç oy kullanma merkezine bomba tehdidinde bulunuldu." ifadesine yer verdi.
Way, "kolluk kuvvetlerinin söz konusu olayla ilgili şu anda herhangi bir tehdit bulunmadığı" yönündeki bilgiyi paylaştı.
Vali Yardımcısı, "Seçmenleri ve sandık görevlilerini korumak ve oy kullanma hakkı olan her seçmeni oy kullanma hakkını kullanmaya teşvik etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.
New Jersey'de oy kullanma işlemleri yerel saatle 20.00'ye kadar devam edecek.
"ANKETLER MAMDANİ'Yİ İŞARET EDİYOR: İSRAİL'E TEPKİ SANDIĞA YANSIYACAK"
SETA Washington Direktörü Kılıç Buğra Kanat, A Haber'de açıklamalarda bulundu. Kılıç Buğra Kanat, New York gibi yerel bir seçimin ilk defa bu denli uluslararası bir ilgiyle takip edildiğini belirterek, bunun en önemli sebebinin aday Zohran Mamdani'nin alışılmışın dışındaki profili olduğunu vurgulayarak "Yaklaşık 25 senedir Amerika'dayım, ilk kez New York seçimlerinin, New York belediye seçimlerinin bu kadar gündem olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunun da birkaç yönü var. Elbette Zohran Mamdani'nin, yani şu an önde olan, anketlere göre önde olan adayın, genel anlamda Amerika'da müesses nizamdan, Amerika dış politika yapılanmasından ve Amerika'daki sermaye yapılanmasından daha farklı bir pozisyonda olması. Filistin meselesi bunların birisi, küresel adalet anlamında. Ancak ekonomik adalet ve sosyal adalet konusunda izlediği, söylediği şeyler de Mamdani'yi Amerika'da bir star haline getirdi." dedi.
KAMPANYASI OBAMA VE TRUMP'A BENZETİLİYOR
Kanat, Mamdani'nin "dışarıdan gelen" ve kurulu düzene meydan okuyan bir aday olarak yürüttüğü kampanyanın, Amerikan siyasetindeki ezber bozan figürlerle benzerlik taşıdığına dikkat çekerek, "Aslında Obama'nın kampanyasına ve ilginç bir şekilde Trump'ın kampanyasına benzer bir şekilde, genel anlamda 'establishment' dediğimiz Amerika'daki devlet yapılanmasının politikalarına karşı çıkan, kendisini dışarıdan olarak tanımlayan bir adayın hızlı bir yükselişini izledik." ifadelerini kullandı.
"ANKETLER MAMDANİ'Yİ İŞARET EDİYOR: İSRAİL'E TEPKİ SANDIĞA YANSIYACAK"
Seçimlerin aynı zamanda Trump politikaları için bir güven oylaması niteliği taşıdığını belirten Kanat, mevcut anketlerin ve kamuoyundaki eğilimin Zohran Mamdani'yi işaret ettiğini ifade etti. Bu durumun, İsrail'e yönelik tepkinin sandığa yansıyacağının en net göstergesi olduğunu belirten Kanat, "Şu an kamuoyu ilgisi ve sadece Amerikan kamuoyu değil, dünya kamuoyu ilgisi de seçimlere oldukça yüksek. Son bir iki seçimdir herkes dersini aldığı için çok dikkatli, ama şu ana kadar genel trend bunu gösterdiği için birçoklarına göre seçimin en büyük şu an adayı Zohran Mamdani. O yükselen İsrail tepkisi sandığa yansıyacak gibi görünüyor New York'ta." dedi.
TRUMP: MAMDANİ'YE OY VEREN APTAL İNSANDIR
ABD'nin en kalabalık metropolü New York'ta milyonlarca seçmen, yeni belediye başkanını belirlemek için bugün sandık başına gitti. Seçim yarışı, Demokrat Sosyalist aday Zohran Mamdani, bağımsız aday eski New York Valisi Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçilerin adayı Curtis Sliwa arasında geçecek. Demokratların kalesi olarak nitelendirilen New York'ta bin 200'den fazla seçim merkezinde yerel saatle 06.00'da açılan sandıklar, 21.00'de kapanacak. New York Seçim Kurulu, seçime katılım oranının son yılların en yükseği olabileceğini açıkladı. Oy sayımının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Yetkililer, seçimin sonucunun gece yarısından önce netleşmesinin zor olduğunu ifade etti.
"ZAMANIMIZ GELDİ"
Queens'te sabah erken saatlerde eşiyle birlikte oy kullanan Zohran Mamdani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada halkın değişim istediğini vurgulayarak, "New Yorklular her yıl artan kiralarla, geciken otobüslerle ve şehir dışına taşınmak zorunda kalmakla yaşamak istemiyor" ifadelerini kullandı. Kampanyasının merkezine uygun fiyatlı konut, ücretsiz toplu ulaşım ve gelir adaleti projelerini yerleştiren Mamdani, seçimden zaferle çıkması halinde bu politikaları "halkın yetkisiyle" uygulayacağını belirtiyor.
"MAMDANİ'YE OY VEREN HER YAHUDİ APTALDIR"
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mamdani'yi hedef alarak, "Kanıtlanmış ve kendini Yahudi düşmanı olarak tanımlayan Zohran Mamdani'ye oy veren her Yahudi aptaldır" dedi.
Seçim günü sabah saatlerinde ise Trump/rı "Mamdani kazanırsa New York'un federal fonları kesilecek" yönündeki açıklaması tartışmaya neden olmuştu. Mamdani, bu sözlere doğrudan yanıt vererek, "Başkanın tehditleri kanun değildir. Biz halkın iradesiyle hareket edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Trump, ayrıca New Yorkluları eski Vali Cuomo'ya oy vermeye çağırmış, bu çağrı Demokrat Parti tabanında tepkilere yol açmıştı.
OY VERME MERKEZLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
New Jersey'de sabah saatlerinde bazı oy kullanma merkezlerine yönelik bomba tehdidi yapılmasının ardından New York'ta güvenlik önlemleri artırıldı. New York Polis Departmanı (NYPD), özellikle Queens, Brooklyn ve Bronx bölgelerinde yoğun güvenlik önlemleri alındığını açıkladı.
CUOMO SESSİZ, ANCAK DESTEK GÜÇLÜ
Bağımsız aday olarak yarışan Cuomo, seçim günü herhangi bir basın toplantısı düzenlemedi. Ancak kampanya ekibi, Manhattan ve Staten Island'da yoğun saha çalışması yürüttü. Cuomo, yaz boyunca yaptığı mitinglerde Mamdani'nin politikalarını "gerçekçi olmayan popülist vaatler" olarak nitelendirmişti. Analistler, Cuomo'nun özellikle yaşlı seçmen ve iş dünyasından aldığı destekle yarışta güçlü bir konumda olduğunu belirtiyor.
NEW YORK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MAMDANİ OYUNU KULLANDI
ABD'nin en kalabalık şehri New York'ta belediye başkanlığı seçimi için oy kullanma işlemleri başladı. New Yorklular, Demokrat Parti adayı ve ilk Müslüman New York Belediye Başkanı adayı Zohran Mamdani, Demokrat Partinin ön seçiminde Mamdani'ye kaybettikten sonra bağımsız olarak yarışan eski New York Valisi Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa arasında tercih yapacak. Yerel saatle 06.00'da açılan sandıklar, 21.00'de kapanacak. Özellikle genç seçmenlerde güçlü destek gören başkan adayı Zohran Mamdani de erken saatlerde Astoria semtinde bulunan Frank Sinatra Sanat Lisesi'nde gelerek, oyunu kullandı.
MAMDANİ; GÖÇMEN, MÜSLÜMAN VE DEMOKRATİK SOSYALİST KİMLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Bir milyondan fazla kişinin sandık başına gitmesinin beklendiği seçimde, şimdiden yaklaşık 370 bin erken oy kullanıldı. Son anketler, Mamdani'yi Cuomo'nun 14,3 puan önünde gösteriyor. Demokrat aday, konut krizine çözüm olarak kira artışlarının durdurulmasını savunurken, tüm çocuklar için erişilebilir ve uygun fiyatlı bakım hizmetleri sağlanmasını hedefliyor. Daha ucuz toplu taşıma ve saatlik asgari ücretin 30 dolara yükseltilmesi çağrısında bulunan 34 yaşındaki Zohran Mamdani, göçmen, Müslüman ve demokratik sosyalist kimliğiyle dikkat çekiyor. Uganda doğumlu ve Hindistan kökenli ebeveynlere sahip olan New York Belediye Başkanı adayı Mamdani, seçilirse şehrin ilk Müslüman belediye başkanı, Afrika doğumlu ilk belediye başkanı ve Güney Asya kökenli ilk belediye başkanı olacak.
"BUGÜN AKŞAM 21.00’E KADAR OYLARINIZI KULLANIN”
Zohran Mamdani, sabah saatlerinde oy kullanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında New Yorklulara seslendi. Mamdani, yıllardır yüksek kiralar, ulaşım sorunları ve barınma krizleriyle mücadele eden halkın artık değişimi hak ettiğini belirterek, “New Yorklular, her yıl kira artışlarıyla karşı karşıya kalmak, gelmeyen otobüsleri beklemek, aile kurmak istedikleri şehirden taşınmak zorunda kalmak zorunda değiller. Politikamızda yeni bir günün zamanı geldi” ifadelerini kullandı. “Bugünü gerçekleştirmek için her gün mücadele eden bir hareketin parçası olmak benim için bir onur ve ayrıcalık” sözlerini kullanan Mamdani, seçmene “Zamanımız geldi. Bugün akşam 21.00’e kadar oylarınızı kullanın” çağrısında bulundu.
Mamdani, erken oy kullanmak yerine seçim günü oy vermesinin nedenini ise “Erken oy kullanma süresi boyunca New Yorklulara seslenmek için her fırsatı değerlendirdim. Bu sabah eşimle birlikte oy kullanmak büyük bir mutluluktu.” sözleriyle açıkladı.
“KONUT YETKİSİ HALK İÇİN KULLANILACAK”
Gazetecilerin sorusu üzerine, belediye başkanına geniş yetkiler tanınmasının bazı çevrelerde endişeye neden olduğu hatırlatılan Mamdani, bu yetkinin halk yararına kullanılacağını belirterek, “Bu, tüm belediye başkanlarının sahip olduğu bir yetki. Ben bu gücü New Yorklular için kullanacağım. Belediye meclisiyle birlikte çalışarak, sıklıkla ihmal edilen mahallelere yatırım yapacağız. Şehrin gücünün belediye binasına en yakın mahallelerle değil, en uzak mahallelerle ölçülmesi gerektiğini göstereceğiz” dedi.
“SEÇMENLERİ SİNDİRMEYE ÇALIŞANLAR DEMOKRASİMİZE SALDIRIYOR”
Mamdani, New Jersey’de oy kullanma merkezlerine yönelik bomba tehditlerinin ardından yaşanan güvenlik endişeleriyle ilgili soruya, “Bu olaylar demokrasimize karşı saldırıların bir örneği. Trump yönetimi döneminde seçmenleri sahte iddialarla sindirme çabaları yaşandı” ifadeleriyle yanıt verdi. Genç bir kadının, annesinin oy verdiği merkezde tacize uğradığını anlatan Mamdani, “Bu tür olaylar, halkın sesini bastırmak isteyen bir zihniyetin ürünüdür” dedi.
"BAŞKANIN SÖZLERİ MUTLAKA ÜLKENİN KANUNLARI DEĞİLDİR"
Basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Mamdani kazanırsa federal fonları keseceği” yönündeki açıklamaları da gündeme geldi. Mamdani, bu tehditlere doğrudan cevap vererek, “Başkanın sözleri mutlaka ülkenin kanunları değildir. Onun tehditlerini ciddiye almak yerine, New York halkının yanında durmak zorundayız. Artık, başkanın tehditlerinden korkan değil, halkın hakkı için mücadele eden bir belediye başkanına ihtiyacımız var” dedi. Trump’ın, New Yorkluları Andrew Cuomo’ya oy vermeye çağırdığını hatırlatan Mamdani, “Bu şehir bir başkana göre şekillenmeyecek. New York halkı kendi geleceğini belirleyecek” ifadelerini kullandı.
“MAHKEMELERİ, NÜFUZUMU, YASALARI KULLANACAĞIM”
Trump yönetiminin, fonları kesme tehdidine karşı tüm yasal yolları kullanacağını belirten Mamdani, “Bu şehrin bir sonraki belediye başkanı olarak elimdeki her türlü aracı kullanarak mücadele edeceğim. Bu, mahkemeleri kullanmak, nüfuzumu kullanmak ve yasaların harfiyen uygulanmasını sağlamak anlamına geliyor” diye konuştu. Mamdani, Başsavcı Letitia James’in Trump’la yaşadığı gerilimi hatırlatarak, “Trump, James’in üzerine gitti çünkü o, herkese uygulanan yasayı ona da uygulamaya cesaret etti. Ama ben bu başkan tarafından sindirilmeyeceğim. Hiç kimse tarafından sindirilmeyeceğim. Çünkü benim görevim bu şehrin halkına hizmet etmek” sözleriyle açıklamasını tamamladı.
MAMDANİ’DEN SEÇMENLERE NET MESAJ: "HALKIN GÜCÜ KORKUYU YENECEK"
Konuşmasını “New Yorklularla düşüncelerimi paylaşma sorumluluğunu çok ciddiye alıyorum” diyerek tamamlayan Zohran Mamdani, şehirdeki barınma, ulaşım ve demokrasi krizlerine çözüm vadedip, “Bugün sandığa gidin, sesinizi duyurun. Çünkü bu şehir bizim. Halkın gücü korkuyu yenecek” çağrısında bulundu. Mamdani, konuşmasının sonunda zafer kazanması halinde “her bir dolar için mücadele edeceğini” vurgulayarak, “New York halkının hakkı olanı almak için korkmadan, inançla çalışacağım” ifadelerini kullandı.
MAMDANİ: TRUMP KANUN DEĞİL
Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani Trump'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Trump kanun değildir" diyen Mamdani, "Trump yönetiminin seçmenleri korkutmak için yaptığı hareketlerin görülmesi gerekiyor. Asılsız iddialar ve ülkenin geleceği ile ilgili tehditler görüyoruz…Trump, Cuomo’yu destekliyor. Bu bir başkanın düşünceleri, kanun değildir kendisi." ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İN NEW YORK BAŞKONSOLOSU MAMDANİ'Yİ İSTEMİYOR
İsrail'in New York Başkonsolosu Ofir Akunis, New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani'nin Filistin gösterilerine destek verdiği için eyaletteki Yahudi toplumuna "tehlike oluşturduğunu" ileri sürdü.
İsrai'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Akunis, yaptığı açıklamada, New York Belediye Başkan Adayı Mamdani'yi hedef aldı.
Akunis, Mamdani'nin Filistin gösterilerine destek vermesi sebebiyle New York'taki Yahudi toplumu için "tehlike oluşturduğu" iddiasına bulundu.
Mamdani'nin seçimi kazanması halinde New York'ta Filistin yanlısı gösterilere izin vereceğini ifade eden Akunis, bu seçimin eyaletteki "Yahudi kurumlarına ve sinagoglarına yönelik açık ve yakın bir tehdit" oluşturacağını savundu.
New York belediye başkanlığı yarışı için yapılan son anketlerin çoğu, ABD Başkanı Donald Trump'ın da sık sık hedef aldığı Mamdani'nin, en yakın rakibi olan eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun çift haneli rakamlarla önünde olduğunu gösteriyor.
SEÇMENLER SANDIK BAŞINDA
New Yorkluların belediye başkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemi yerel saatle 06:00 itibarıyla başladı.
YENİ ANKET: MAMDANİ AÇIK ARA ÖNDE
Real Clear Politics tarafından derlenen anketlere göre, Mamdani seçimlere ortalama yüzde 14,3’lük farkla önde giriyor. Son verilere göre Mamdani’nin oyu yüzde 46,1, Cuomo’nun yüzde 31,8, Sliwa’nın ise yüzde 16,3 seviyesinde.
Bazı araştırmalarda fark daha dar. Atlas Intel’in 3 Kasım’da yayımladığı ankette Mamdani, Cuomo’nun sadece 5 puan önünde görünüyor. Ancak The Hill/Emerson College anketinde Mamdani’nin desteği yüzde 50’ye, Cuomo’nunki ise yüzde 25’e ulaşıyor.
Genel kanı Mamdani'nin seçimleri önde götüreceği yönünde.
MAMDANİ YAHUDİLERİ İKİYE BÖLDÜ
ABD’nin en büyük Yahudi nüfusuna sahip kenti New York, kente ilk kez Müslüman bir belediye başkanı seçilmesi ihtimali öncesinde, Yahudi toplumu içinde yoğun kaygı ve bölünmeler yaşıyor.
Belediye başkanlığı yarışında öne çıkan aday Zohran Mamdani, şehri daha yaşanabilir ve adil hale getirme vaadiyle ilerici Yahudi seçmenlerin bir kısmının desteğini kazandı. Ancak İsrail’e yönelik sert eleştirileri — özellikle Gazze’deki vahşeti “soykırım” olarak nitelendirmesi — hem New York’ta hem de ABD genelinde birçok Yahudi arasında büyük rahatsızlık yarattı.
SİNAGOG'TA KAFALAR KARIŞIK
Siyasi olarak geniş bir yelpazeye yayılan Yahudi toplumundaki gerilim, ülkenin en tanınmış Reform sinagoglarından biri olan Manhattan’daki Central Synagogue’un lideri Haham Angela Buchdahl’ın cuma günkü vaazında gözler önüne serildi.
Buchdahl, Mamdani’nin İsrail hakkındaki açıklamalarını açıkça eleştirdi; ancak diğer iki aday, Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Curtis Sliwa lehine herhangi bir destek açıklamasında bulunmadı. Yahudiler arasındaki keskin siyasi çatışmalara karşı uyarıda bulunarak şöyle dedi:
“Bu durum hepimizi tehlikeye atıyor. Çünkü diğer Yahudilere bir tür sadakat testi dayatıyoruz — ya bizdensin ya da bize karşısın diyoruz.”
MAMDANI'YE SERT ELEŞTİRİ
Buchdahl, ülkedeki 1000’den fazla Yahudi din adamının imzaladığı Mamdani karşıtı bildiriyi imzalamadığı için eleştirilmişti. Haham, prensip gereği adaylara destek açıklamadığını ya da ortak bildirilere imza atmadığını, ancak seçime günler kala iznini yarıda kesip kürsüye döndüğünü söyledi.
Vaazında Buchdahl, Mamdani’nin “en iğrenç antisemitizmlerden bazılarını meşrulaştırmaya katkıda bulunduğunu” savundu. Onun sözlerinin yalnızca İsraillileri şeytanlaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda “dünyadaki tüm Yahudileri sorunların kaynağı olarak gören kadim antisemitik klişeyi” yeniden ürettiğini söyledi.
MAMDANİ’NİN YAHUDİ SEÇMENLERE MESAJI
Mamdani, kampanyası boyunca Yahudi seçmenlere sık sık hitap etti; New York’ta antisemitik olayların soruşturulması için fonları artırma sözü verdi ve Orta Doğu’daki şiddeti defalarca kınadı. Ayrıca, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu'nu “korkunç bir savaş suçu” olarak nitelendirdi.
VAAT: NETANYAHU'YU TUTUKLATACAK
Ancak Mamdani, uzun süredir savunduğu Filistinlilerin haklarına destek pozisyonundan geri adım atmadı. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında dava açılması halinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun New York’a geldiğinde kent polisi tarafından tutuklanmasını emredeceğini de söyledi.
Antisemitizm suçlamalarına karşı Mamdani, sık sık 7 Ekim’de kardeşi öldürülen bir İsrailli’nin sözlerini alıntılayarak yanıt veriyor:
“Hayatın kutsallığından asla vazgeçmemeliyiz; ister İsrailli ister Filistinli, ister Yahudi ister Arap olsun, her yaşam aynı derecede değerlidir.”
GENÇ YAHUDİLER ARASINDA FARKLI BİR SES
Buchdahl, vaazında “tek bir meseleye takılıp kalmadan, başka acil sorunlara da odaklanılması gerektiğini savunan genç Yahudilerin” sesini duyduğunu söyledi. Mamdani’nin Yahudi liderlerle temas kurması ve söylemini yumuşatmasının bu görüşü güçlendirdiğini belirtti.
“Hayat boyu sürdürdüğü görüşlerini kampanya uğruna aniden değiştiren bir siyasetçiye kolayca güvenmem,” diyen Buchdahl, “ama farklı düşünenlerle bile diyalog kurmamız gerektiğini savunanların sesini de duyuyorum; aksi halde kendimizi izole ederiz,” ifadelerini kullandı.
REFORM YAHUDİLİĞİ BİRLİĞİ BAŞKANI’NDAN UYARI
Tıpkı Buchdahl gibi, Reform Yahudiliği Birliği Başkanı Haham Rick Jacobs da uzun süredir sürdürdüğü tarafsızlık ilkesine bağlı kalacağını açıkladı.
Jacobs, geçtiğimiz hafta yayımladığı açık mektupta “Belediye başkanlığı seçiminin kolay bir tercih olduğunu düşünüyorsanız, dikkat etmiyorsunuz demektir.” diye yazdı:
“Yahudi toplumu ve tüm New Yorklulara, oy vermeden önce kentimizin karşı karşıya olduğu birçok acil meseleyi dikkatlice değerlendirmeleri çağrısında bulunuyorum.”
Jacobs, Mamdani hakkında şunları yazdı:
“Zohran Mamdani’nin Yahudi toplumunun güvenlik endişelerine karşı empati eksikliği yok. Onunla hem röportajlarda hem de birebir görüşmelerde bu toplumu koruma sözü verdiğini duydum.”
Ancak daha sonra şu çekincesini de ekledi:
“Mamdani, İsrail’in ‘tüm vatandaşlarının devleti’ olarak var olma hakkına sahip olduğunu, ancak ‘Yahudi devleti’ olarak değil, sık sık dile getiriyor. Bu görüş akademik bir tartışmada kulağa mantıklı gelebilir ama gerçek dünyada ciddi bir endişe kaynağıdır.”
“MAMDANİ, YAHUDİ TOPLUMUNUN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR”
Mamdani karşıtı bildirinin imzacıları arasında, New York’taki Park Avenue Sinagogu’nun muhafazakâr hahamı Elliot Cosgrove da vardı. Cosgrove, son vaazında açık bir şekilde, “Zohran Mamdani’nin New York Yahudi toplumunun güvenliği için bir tehdit oluşturduğuna inanıyorum.” dedi.
“Siyonizm, İsrail, Yahudi özyönetimi — bunlar siyasi tercihler değil, Yahudi kimliğimin ayrılmaz parçalarıdır,” diye ekledi.
YAHUDİ TOPLUMU İÇİNDE DERİN BÖLÜNME
Yahudi toplumundaki bölünmenin bir başka göstergesi de, Satmar Hasidik cemaatinin farklı kollarındaki liderlerin Mamdani ve Cuomo’ya verdikleri karşıt destekler oldu.
Pazar günü cemaatin Ahronim kolunun liderlerinden Haham Moshe Indig, Brooklyn’de Mamdani ile tokalaşırken görüntülendi ve aday lehine desteğini açıkladı. Ancak birkaç saat içinde aynı kolun üç diğer lideri Indig’in tutumunu reddederek Cuomo’ya destek bildirdi.
Cuomo yanlısı hahamlar yaptıkları açıklamada, “İlerici hareketin radikal gündemi, Tevrat’a göre yaşamamızı ve çocuklarımızı bu değerlerle yetiştirmemizi tehdit ediyor,” ifadelerini kullandı.
“İSRAİL’E KOŞULSUZ DESTEK UĞRUNA HER ŞEY FEDA EDİLİYOR”
Siyasi yelpazenin daha solunda yer alan yazar ve yorumcu Peter Beinhart, son yayımladığı bir videoda birçok Yahudi liderin Mamdani’ye yönelttiği öfkeyi eleştirdi.
Beinhart, “Amerikan Yahudi kurumlarının İsrail’e koşulsuz desteği korumak için neredeyse her şeyi feda etmeye razı olduklarından endişe ediyorum. Diğer tüm değerler ve ilkeler bu uğurda ikinci plana itiliyor,” dedi.
Ve şöyle devam etti:
“İsrailli Yahudilerle Filistinlilerin aynı yasalar altında eşit şekilde yaşaması gerektiğini savunan bir New York belediye başkanını engellemek için neyi feda etmeye razısınız? Böyle bir adayı yıkmak için kimlerle işbirliği yapmaya, neleri göze almaya hazırsınız? Görünen o ki, hemen herkesle işbirliği yapmaya ve neredeyse her şeyi yapmaya.”
TRUMP'TAN NEW YORKLULARA TEHDİT: MAMDANI KAZANIRSA...
ABD Başkanı Donald Trump, "komünist" olarak nitelendirdiği Demokrat aday Zohran Mamdani'nin yaklaşan belediye başkanlığı seçimlerini kazanması halinde New York şehrine federal fonları ciddi şekilde "kısacağı" uyarısında bulundu.
Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Mamdani'nin New York Belediye Başkanı olması halinde federal fonları ciddi şekilde "kısacağını" belirten Trump, "Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir." ifadelerini kullandı.
New York belediye başkanlığı yarışı için yapılan son anketlerin çoğu, Mamdani'nin, en yakın rakibi olan eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun çift haneli rakamlarla önünde olduğunu gösteriyor.
ANKETLERDE KİM ÖNDE?
Quinnipiac Üniversitesinin 23-27 Ekim tarihlerinde yaptığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 43'ü Mamdani'yi, yüzde 33'ü Cuomo'yu, yüzde 14'ü ise Sliwa'yı destekliyor.
ADAYLAR KİMLER? VAATLERİ NELER?
New York’ta yaklaşan belediye başkanlığı seçimleri öncesinde üç isim öne çıkıyor: Demokrat Parti’nin yükselen yıldızı Zohran Mamdani, eski vali Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa. Kentin siyasi dengelerini yeniden şekillendirmesi beklenen bu yarışta, her aday farklı toplumsal kesimlere sesleniyor.
ZOHRAN MAMDANI: MÜSLÜMAN BİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI
Haziran ayında Demokrat Parti ön seçimlerinde beklenmedik bir zafer kazanarak gündeme gelen 34 yaşındaki Zohran Mamdani, kısa sürede New York’un en güçlü adaylarından biri haline geldi.
Uganda’da, Hindistan kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mamdani, 7 yaşından itibaren ABD’de yaşadı ve 2018’de Amerikan vatandaşlığına geçti. Elit bir aileden gelen ve kendini “demokratik sosyalist” olarak tanımlayan Mamdani, seçilmesi halinde New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olacak.
MAMDANI'NİN VAATLERİ NELER?
Mamdani’nin kampanyası, şehirde giderek artan yaşam maliyetlerine odaklanıyor. “New York’ta hayat çok pahalı, çok zor” diyerek seçmene seslenen aday, barınma ve temel ihtiyaçlara erişimi kolaylaştırmayı vadediyor.
Programında; tüm çocuklara ücretsiz kreş, sübvansiyonlu konutlarda kira dondurma, ücretsiz toplu taşıma otobüsleri ve belediye tarafından işletilen uygun fiyatlı marketler gibi dikkat çekici vaatler bulunuyor.
NETANYAHU'YU TUTUKLAMA VAADİ
Gazze'de yaşanan vahşeti soykırım olarak nitelendiren Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'a ayak basması durumunda tutuklayacağını da vadetmişti.
FİLİSTİN DAVASININ SAVUNUCUSU
Genç ve göçmen seçmenlerden güçlü bir destek gören Mamdani, aynı zamanda Filistin davasının uzun süredir savunucusu olarak tanınıyor. Son aylarda ise antisemitizme karşı açık bir tutum sergileyerek toplumsal barış vurgusu yaptı.
Siyasete girmeden önce, “Young Cardamom” takma adıyla kısa süreli bir rap kariyeri de deneyen Mamdani, müzikle aktivizmi birleştiren geçmişiyle de dikkat çekiyor.
ANDREW CUOMO: TACİZ SKANDALIYLA TANINIYOR
New York eyaletinin eski valisi Andrew Cuomo, 2021 yılında istifasına yol açan cinsel taciz skandalının ardından siyasete dönüş yapmayı hedefliyor.
Savcılık raporlarına göre Cuomo, valilik döneminde ofisinde çalışan kadınlar da dahil olmak üzere birçok kişiye tacizde bulunmuştu.
Şimdi 67 yaşında olan siyasetçi, Demokratçı ancak bağımsız aday olarak yarışıyor ve merkezci bir çizgide kampanya yürütüyor.
Cuomo, uzun siyasi kariyerinde New York başsavcılığı görevinde bulundu, ayrıca Başkan Bill Clinton döneminde federal yönetimde de önemli roller üstlendi.
VAATLERİ NELER?
Kampanyasında kamu güvenliğini öncelik haline getiren Cuomo, New York Polis Departmanı’na 5 bin yeni memur alınacağı sözünü verdi. Bunun yanı sıra, farklı gelir gruplarına uygun konut projeleri, daha küçük sınıflar ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine erişim vaat ediyor.
Valilik döneminde Covid-19 salgınını yönetme biçimiyle bir dönem övgü toplasa da, huzurevlerindeki ölü sayısını olduğundan az gösterdiği iddialarıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.
Cuomo, ABD’nin köklü siyasi ailelerinden birine mensup ve geçmişte Kerry Kennedy (Robert F. Kennedy’nin kızı) ile evliydi.
CURTIS SLIWA: 16 KEDİLİ CUMHURİYETÇİ ADAY
New York gibi Demokrat ağırlıklı bir şehirde Cumhuriyetçi bir aday olarak yarışan Curtis Sliwa, belediye başkanlığını kazanma şansı düşük olsa da, yarışın sonucunu dolaylı yoldan etkileyebilecek bir isim olarak görülüyor.
71 yaşındaki Sliwa, geçmişte bir McDonald’s restoranında gece müdürlüğü yaparken, ardından kurduğu Guardian Angels adlı metro devriye grubuyla tanındı. Hâlâ sembolik kırmızı beresini takmaya devam ediyor.
2021’de de belediye başkanlığı için aday olan Sliwa, o dönemde görevdeki Eric Adams’a karşı kaybetmişti.
Cumhuriyetçi kimliğine rağmen, Sliwa Donald Trump’ın göçmen politikalarına mesafeli bir duruş sergiledi ve özellikle göçmen karşıtı önlemlere açıkça karşı çıktı.
VAATLERİ NELER?
Bu yılki kampanyası, yaşam maliyetlerinin düşürülmesi, bürokrasinin azaltılması, kamusal alanlarda güvenliğin artırılması, evsizlere destek ve hayvan refahı gibi konulara odaklanıyor.
Kamuoyunda sevecen kişiliğiyle tanınan Sliwa, evinde 16 kediyle yaşamasıyla da sık sık medyada yer alıyor.
SEÇİM YARIŞI KIZIŞIYOR
New York’un 8,5 milyonluk nüfusuna yön verecek yeni belediye başkanını belirleyecek seçim, şehrin geleceği açısından büyük önem taşıyor.
Zohran Mamdani’nin genç ve göçmen seçmenlerden aldığı destek, Andrew Cuomo’nun tecrübeli kadrolara dayalı kampanyası ve Curtis Sliwa’nın alışılmışın dışındaki enerjik tarzı, bu yarışı oldukça çekişmeli hale getiriyor.
NEW YORK BELEDİYE BAŞKANINI SEÇİYOR
New York halkı, belediye başkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor.
ABD’de 2025 başkanlık seçimleri bugün yerel saatle sabah 06.00’da başlıyor. Sandıklar, Türkiye saatiyle (TSİ) 14.00’te açılacak.
Oy verme işlemi eyaletlere göre değişmekle birlikte, çoğu bölgede TSİ 07.00 civarında (ertesi sabah) sona erecek.
Oyların sayımına aynı gece başlanacak ve ilk sonuçların TSİ gece yarısı itibarıyla gelmesi bekleniyor. ABD’deki seçim sistemi gereği, bazı eyaletlerde erken oy kullanma ve posta yoluyla gönderilen oyların da sayımı sürecek.
Uzmanlar, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin birkaç gün sürebileceğine dikkat çekiyor.
