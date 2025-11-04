New York sandık başında!.Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: "İlk kez bir belediye seçimi bu kadar gündem oldu"

ABD’nin New York eyaletinde yapılan belediye başkanlığı seçimi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı artan tepkilerin gölgesinde geçti. Filistin’e verdiği güçlü destekle öne çıkan aday Zohran Mamdani, seçim sürecini küresel bir mesajın parçasına dönüştürdü. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan SETA Washington Direktörü Kılıç Buğra Kanat, “New York’ta ilk kez bir yerel seçim bu kadar uluslararası yankı buluyor” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN