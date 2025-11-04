04 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları New York sandık başında!.Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: "İlk kez bir belediye seçimi bu kadar gündem oldu"
New York sandık başında!.Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: İlk kez bir belediye seçimi bu kadar gündem oldu

New York sandık başında!.Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: "İlk kez bir belediye seçimi bu kadar gündem oldu"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2025 19:12
ABD’nin New York eyaletinde yapılan belediye başkanlığı seçimi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı artan tepkilerin gölgesinde geçti. Filistin’e verdiği güçlü destekle öne çıkan aday Zohran Mamdani, seçim sürecini küresel bir mesajın parçasına dönüştürdü. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan SETA Washington Direktörü Kılıç Buğra Kanat, “New York’ta ilk kez bir yerel seçim bu kadar uluslararası yankı buluyor” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
New York sandık başında!.Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: İlk kez bir belediye seçimi bu kadar gündem oldu
İlk kez bir belediye seçimi bu kadar gündem oldu
"İlk kez bir belediye seçimi bu kadar gündem oldu"
Irak’ta Osmanlı’dan kalma savaş gemisi enkazı bulunduğu iddiası
Irak'ta Osmanlı'dan kalma savaş gemisi enkazı bulunduğu iddiası
İç savaş nedeniyle 375 bin kişi açlıktan ölümün eşiğinde
İç savaş nedeniyle 375 bin kişi açlıktan ölümün eşiğinde
New York Belediye Başkan adayı Mamdani oyunu kullandı
New York Belediye Başkan adayı Mamdani oyunu kullandı
Gazze’de barış gücünün detayları netleşiyor!
Gazze'de barış gücünün detayları netleşiyor!
İran’dan Haniye suikastına ilişkin yeni detay!
İran'dan Haniye suikastına ilişkin yeni detay!
Araç yüklü TIR’a böyle çarptı
Araç yüklü TIR'a böyle çarptı
Roma’da 800 yıllık tarihi kule çöktü!
Roma'da 800 yıllık tarihi kule çöktü!
Sudan’da insani kriz yaşanıyor!
Sudan'da insani kriz yaşanıyor!
Filipinler’de Kalmaegi Tayfunu’nda 2 kişi öldü
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda 2 kişi öldü
İsrailli üst düzey asker konsere alınmadı
İsrailli üst düzey asker konsere alınmadı
Kathina Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu
Kathina Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu
Daha Fazla Video Göster