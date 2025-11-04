04 Kasım 2025, Salı
Trump’tan sert çıkış: “Mamdani’ye oy veren her Yahudi aptaldır”
ABD’nin New York kentinde milyonlarca seçmen yeni belediye başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Seçimlere Filistin yanlısı tutumuyla bilinen aday Zohran Mamdani damga vururken, Başkan Trump’ın “Mamdani’ye oy veren her Yahudi aptaldır” sözleri tartışma yarattı. Oy verme işlemleri sıkı güvenlik önlemleri altında sürüyor.