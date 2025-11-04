04 Kasım 2025, Salı

Trump'tan sert çıkış: "Mamdani'ye oy veren her Yahudi aptaldır"
Trump’tan sert çıkış: Mamdani’ye oy veren her Yahudi aptaldır

Trump’tan sert çıkış: “Mamdani’ye oy veren her Yahudi aptaldır”

Giriş: 04.11.2025 21:28
ABD’nin New York kentinde milyonlarca seçmen yeni belediye başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Seçimlere Filistin yanlısı tutumuyla bilinen aday Zohran Mamdani damga vururken, Başkan Trump’ın “Mamdani’ye oy veren her Yahudi aptaldır” sözleri tartışma yarattı. Oy verme işlemleri sıkı güvenlik önlemleri altında sürüyor.
