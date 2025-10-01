CANLI | Küresel Sumud Filosu alarma geçti! İsrail gemilerinden filoya illegal baskın | Türk Aktivist A Haber'de: Korkmuyoruz

A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun Aşdod Limanı'nın bombalanması iddialarına ilişki şu ifadelerle son durumu aktardı.

Ata Gündüz Kurşun'un açıklamaları şekilde:

"Yemenliler füze atmış olabilir ama şimdi İsrail'den her türlü tilkilik beklendiği için Melih Altınok, bir taraftan Sumut filosuna şu anda müdahale ediliyor ve oradakiler zaten bir saattir yayınımızda anlatıyorlar, insanlıktan bahsediyorlar, vicdandan bahsediyorlar ve aynı zamanda da aldıkları eğitimi anlatıyorlar. Yani bir müdahale olduğu zaman hiçbir şekilde mukavemet göstermeyecek oradaki insanlar, tamamen teslim olacaklar İsrail güvenlik güçlerine. Daha sonra o gemiler ve aktivistler nereye getirilecek? Aşdod Limanı'na getirilecek. Dolayısıyla Aşdod Limanı'ndan 7 Demir Kubbe füzesi ateşlendi. Yani şöyle bir algı yürütülüyor olabilir: "Biz işte o Sumut filosu'ndakileri Aşdod Limanı'na getireceğiz ama bakın o liman da güvenli değil." Belki de getirmemek maksadıyla bu şekilde bir senaryo yazılmış olabilir.

Çünkü, çünkü bunu neden söylüyorum, Yemen'den bundan önceki süreçte füze atıldığı zaman Tel Aviv'de sirenler çalıyordu, Hayfa'da, işte Aşkelon'da, Aşdod'da farklı farklı noktalarda belki de yüzlerce noktada Demir Kubbe sistemi devreye giriyordu. Ama şimdi az önce ben Hikmet Öztürk'ün yayınında gösterdim, "Tzofar" uygulaması var. Sadece Aşdod'tan uyarı verdi ve Aşdod Limanı bizim hemen sol tarafımızda kalıyor. Limana giremiyoruz şu anda. Bir 5-6 kilometre ötemizde Aşdod Limanı. Dolayısıyla belki de böyle bir algı yürütmek için işte "Aşdod Limanı hedefleniyor, biz işte o Sumut filosu'ndakilerin güvenliğini sağlayamayacağız" deyip belki de o gemileri uzaklaştırmak istiyorlar.

12'ydi, 12'ydi. Bu rakam 20'ye yükselmiş durumda. Yaklaşık yarım saat önce de savaş uçakları havadaydı. Gazze'den bir bombalama sesi duymadım ben çünkü burası da 40 kilometre uzaklıkta. Aşdod Gazze sınırına 40 kilometre uzaklıkta bir yer. Belki de o filonun üzerinden alçak uçuş da yapılmış olabilir. Şimdi bir son dakika bilgisi daha geldi: Sumut filosuyla iletişimin kesildiğine dair. Az önce tam siz yayına başlamadan önce tek tek gidiyordu, o iletişim tek tek kesiliyordu. Şu anda da bir 50-60 deniz mili uzaklıktalar, filodakiler.

Yaklaşık 40 mil civarında ama şu anda İsrail gemileri, o savaş gemileri ve aynı zamanda işte Zodyaklar, farklı deniz araçlarıyla şu anda filonun etrafı kuşatılmış durumda. Dediğimiz gibi bir çıkarma yapılacak mı o filodaki gemilere? Zaten mukavemet gösterilmeyeceğini söylemiştik. Bundan sonraki prosedür nasıl işleyecek? Tek tek gözaltına alınıp ne bileyim Aşdod Limanı'na mı getirilecekler? Gemilerle birlikte mi getirilecekler? Bunların hepsi bir soru işareti. Gece çok uzun olacak gibi görünüyor.

"KUDÜS'TE İSRAİL GÜVENLİK GÜÇLERİ BİRÇOK YOLU TRAFİĞE KAPATTI"

Yok, ben çok fazla görmedim. Biz bugün Atina üzerinden geldik Niyazi ile birlikte. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda sadece birkaç kameraman ve gazeteci gördük. Onun haricinde böyle aman aman bir yoğunluğun olduğunu söylemek biraz güç. Şunu da söyleyelim, bugün burada Yahudilerin çok önemli bir günü, çok önemli bir bayramı kutlanıyor. Hayat adeta durmuş durumda gerçekten. Yom Kippur diye, bugün akşam saatlerinde başladı, yarın hava kararana kadar da devam edecek. Hatta biz Kudüs'ten buraya, yani nasıl geldiğimizi bilemedik. Akşam saatlerinde Kudüs'te İsrail güvenlik güçleri birçok yolu trafiğe kapattı, beton duvarlarla kapattı. Çok önemsiyorlar çünkü.

Bu ilk müdahale olarak kayıtlara geçmiş oldu. Bir taraftan da bakıyorum bu son dakika bilgilerine Melih Altınok. Evet, Al Ma gemisi şu an itibarıyla ilk müdahale edilen gemi olarak kayıtlara geçmiş oldu.

İtalya Dışişleri Bakanı'nın da bir açıklaması var Melih Altınok. Demiş ki "İsrail Silahlı Kuvvetleri filoya karşı şiddet kullanmayacağına dair bana söz verdi." İtalya Savunma Bakanı'nın da bir açıklaması var. "Sumut filosu'nda bulunanlar Aşdod Limanı'na götürülmeli" diyor. Yani biraz böyle anladığımız kadarıyla bu zemini hazırlıyorlar, yolunu yapıyorlar. Bununla ilgili tabii şu an çok yoğun da bir pazarlık sürüyor.

.