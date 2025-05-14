CANLI | İstanbul'da Rusya-Ukrayna zirvesi! Görüşmeler başladı

21:27 14 Mayıs 2025

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, üç yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.

Erdoğan da Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplumda gözler, yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine çevrildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sembol yüzü Kurilo, İstanbul'daki barış müzakerelerine ilişkin beklentilerini AA muhabiriyle paylaştı.

"TÜRKİYE'YE VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"

İstanbul'daki barış müzakerelerine işaret eden Kurilo, savaşı sona erdirecek bir ateşkes ya da barış anlaşmasına daha önce hiç bu kadar yakın olunmadığını belirterek, her Ukraynalı gibi barış istediğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye de savaşın sona ermesine yönelik çabaları için teşekkür eden Kurilo, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barışın sağlanması için platform sunduğundan dolayı gerçekten minnettarım." dedi.

Barışın gerçekleşeceğine dair şüpheleri olduğunu dile getiren Kurilo, Putin’in müzakere masasında Ukrayna’dan kabul edilmesi mümkün olmayan taleplerde bulunacağını savundu. Rus liderin, yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım gibi bölgelerin Rus toprağı olarak tanınmasında ısrar edeceğini kaydetti.

Kurilo, "Oralar bizim topraklarımız. Anayasamızda açıkça 'Ukrayna bir bütündür, bölünemez. Bölünemez veya devredilemez.' ifadesi geçiyor." diye konuştu.

- Avrupa'ya eleştiri

Uluslararası toplumun Ukrayna'da barış için zamanında daha fazla adım atması gerektiğini vurgulayan Kurilo, "Avrupa, hem daha fazla hem de daha erken harekete geçebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kurilo, "(Avrupa) Taurus füzeleriyle misilleme yapmamıza izin verebilir, bize daha fazla hava savunma sistemi, top mermisi ve uzun menzilli füze sağlayabilirdi." dedi.

Bugüne kadar Ukrayna'ya sağlanan yardımlar için minnettar olduklarını belirten Kurilo, "Ancak hala yardımların çok geç geldiğine ve o kritik ilk aşamalarda yeterli olmadığını düşünüyorum. O zamanlar destek daha güçlü olsaydı, bu savaş çoktan bitmiş olabilirdi." ifadesini kullandı.

"(TÜRKİYE) MUHTEŞEM BİR DOĞA VE ÇEVREYE SAHİP GÜZEL BİR ÜLKE"

Savaş başlamadan bir yıl önce Kemer'de tatil yapmak için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Kurilo, Türkiye'yi çok beğendiğini, buranın çok renkli ve eşsiz bir ülke olduğunu kaydetti.

İstanbul'a hiç gitmediğini, ancak özellikle mimarisi ve tarihi açısından bu şehir hakkında çok güzel şeyler duyduğunu belirten Kurilo, savaş sona erer ve barışa giden yol Türkiye'den başlarsa yalnızca kendisinin değil, tüm Ukraynalıların Türkiye'ye seyahat etmek isteyeceğini anlattı.

Kurilo, "Türkiye bizim komşumuz, muhteşem bir doğa ve çevreye sahip güzel bir ülke. Türkiye'yi ziyaret edip sizinle konuşmaktan ve kültürünüzü tanımaktan mutluluk duyarız." diye konuştu.