Hindistan-Pakistan hattında yeni kriz: 7 asker hayatını kaybetti

Hindistan ve Pakistan arasındaki tansiyon her geçen gün daha da artarken bölgenin gerilimini artıracak yeni bir olay yaşandı. Pakistan ordusu, İran ve Afganistan'a komşu olan Belucistan eyaletinde bir askeri araca bombalı saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakistan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde ise saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tuttuğunu bildirdi.



Pakistan ordusu, saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tutarak, saldırıyı, "Hindistan'ın kuklası" olarak tanımladığı Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) üstlendiğini ifade etti.



KEŞMİR GERİLİMİ SÜRÜYOR

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'daki turistik bir noktada 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetmişti. Hindistan, saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddediyor. Pakistan hükumeti, geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın askeri eylem başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" aldığını açıklamıştı.