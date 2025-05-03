Keşmir krizi büyüyor: Hindistan’dan Pakistan’a ticaret ambargosu!

Keşmir'de yaşanan terör saldırısı sonrası Pakistan ile ilişkilerini durma noktasına getiren Hindistan, ekonomik ilişkilerde de Pakistan'a ambargo uygulama kararı aldı. Konuya ilişkin Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bildiride, yasağın derhal yürürlüğe gireceği belirtilerek, "Bu, ulusal güvenlik ve kamu düzeni yararına uygulanmaktadır" denildi.

"BU EMİR GÜVENLİK AMACIYLA ÇIKARILDI"

Ayrıca Pakistan bayraklı gemilerin herhangi bir Hint limanını ziyaret etmesine izin verilmeyeceği ve Hindistan bayraklı gemilerin de Pakistan'daki herhangi bir limanı ziyaret etmeyeceği açıklandı. Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu emir, kamu yararı ve Hindistan nakliyesinin çıkarları doğrultusunda Hindistan varlıklarının, kargo ve bağlantılı altyapının güvenliğini sağlamak amacıyla çıkarılmıştır" denildi.

Öte yandan Pakistan yaşanan gerilimin ardından Hindistan ile tüm ticareti durdurma, hava sahasını Hint uçaklarına kapatma ve Hint diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN HATTINDA GERİLİM ARTIYOR

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'daki turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetmişti. Hindistan, saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddediyor. Pakistan hükümeti geçtiğimiz günlerde, Hindistan'ın askeri eylem başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" aldığını açıklamıştı.