Hindistan-Pakistan hattında gerilim! AK Parti’li Şahin’den A Haber’de nükleer savaş uyarısı: Asya’da üçüncü cephe açılmak isteniyor

Hindistan ile Pakistan arasında tansiyon yeniden yükseldi. Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Yeni Delhi, saldırganların Pakistanlı olduğunu iddia etti. Gerilimin tırmandığı bölgede nükleer savaş ihtimali yeniden gündeme geldi.

A Haber'e konuşan Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"NÜKLEER SAVAŞ RİSKİ HER ZAMAN VAR"

"Rusya ile Ukrayna arasında yaşanacak bir savaşın nükleer boyuta evrilmesinden ziyade, Hindistan ile Pakistan arasında çıkacak bir çatışmanın kontrol dışına çıkarak nükleer savaşa dönüşme ihtimali çok daha yüksek."

"ASYA'NIN FİLİSTİN'İ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Hindistan, İsrail'in Filistin'de uyguladığı politikaları örnek alarak Keşmir'i Asya'nın Filistin'i haline getirmeye çalışıyor. Bölgedeki Müslüman yapıyı ortadan kaldırmaya çalışıyor, göçe zorluyor, sistematik zulümler uyguluyor."

Hindistan-Pakistan hattında gerilim (ahaber.com.tr arşiv)

"SAVAŞ HER AN KONTROLDEN ÇIKABİLİR"

"Oradaki çatışmalar konvansiyonel sınırları aşarak her an kontrol dışına çıkabilir. Bu da nükleer bir felaketi tetikleyebilir. Bu risk göz ardı edilmemeli."

"ÜÇÜNCÜ CEPHE AÇMAK İSTİYORLAR"

"Bir yanda Orta Doğu'da büyük bir Müslüman-Yahudi savaşı başlatılmışken, diğer yanda Avrupa kıyılarında Hristiyanlar arasında Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Şimdi de Asya'da bir Müslüman-Hindu savaşı başlatılarak üçüncü bir cephe açılmak isteniyor. Bu, küresel ölçekte istikrarsızlaştırma ve yeniden şekillendirme sürecinin parçası."

"TÜRKİYE'NİN ÜÇ TEMEL YAKLAŞIMI VAR"

"Türkiye, bu krizde üç temel ilkeye dayanıyor.

Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi. Birleşmiş Milletler'in Keşmir hakkında bugüne kadar aldığı kararlar doğrultusunda hareket edilmesi. Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda bir çözüm sürecinin yürütülmesi