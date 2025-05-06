CANLI | Asya'da 2 nükleer güç çatışıyor! Hindistan- Pakistan savaşında bilanço ağırlaşıyor | İslamabad'dan net uyarı: Sonuçlara katlanırlar

21:39 07 Mayıs 2025

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerginlik sıcak çatışmaya dönerken olaya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi. Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın sona ermesi çağrısında bulunarak çözüm için desteğe hazır olduğunu belirtti.

Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir törende Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Her iki ülke ile de çok iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Trump, bu sorunun bir an önce çözülmesini umduğunu ifade etti.

"ÇATIŞMANIN DURDUĞUNU GÖRMEK İSTİYORUM"

Trump, "Bu korkunç bir durum. Benim pozisyonum her iki ülkeyle de iyi geçinmek. İki ülkeyi de çok iyi tanıyorum ve bu işi çözdüklerini görmek istiyorum. Çatışmanın durduğunu görmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

İki tarafın da karşılıklı olarak birbirine saldırı yaptığını belirten Trump, "Her iki ülkeyle de çok iyi geçiniyoruz. Bunun bittiğini görmek istiyorum. Yardım edebileceğim bir şey olursa elbette orada olacağım." ifadesini kullandı.