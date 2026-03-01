CANLI | ABD ve İsrail'den İran'a saldırı! Hamaney'in kızı ve torunu öldürüldü
ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırı başlatırken Tahran yönetimi "Hayber'in Fethi" adıyla misilleme operasyonları gerçekleştirdi. İran, hava sahasını uçuşlara kapatırken, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump İran Dini lideri Hamaney'in öldüğünü iddia ederken, İran tarafından durum reddedildi.
ABD ve İsrail, İran'a yönelik aylardır sürdürdüğü savaş tehdidini resmen başlattı. Tahran'da 28 Şubat sabahı patlamalar meydana gelirken, İran ise "Hayber'in Fethi" operasyonunu başlatarak ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini vurdu.
İŞTE ABD - İSRAİL - İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
ZAYED HAVALİMANINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan Zayed Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen "olayda" 1 Asya uyruklu kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Abu Dabi Hükümetine bağlı Havalimanları Şirketi tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, havalimanında yaşanan olayda 1 Asyalı vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, olayın niteliğine ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.
Olayın, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran'ın BAE'deki ABD üslerini hedef alan saldırıları nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.
İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI
Katil İsrail ordusu, İran'a ek bir saldırı dalgası başlatıldığı bildirildi.