ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan’da! Dikkat çeken detay: Asker selamı verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu başladı. İlk durağı Riyad oldu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Günyel, "Aklıma bölgenin ve küresel sistemin hala askeri jandarması biziz mantığı geliyor. Bir başkomutan gibi geldim der gibi. Bir el kol hareketi olabilir veya taktığı bir şapka üzerinden de bir mesaj verme yanı olan ve bu sayede de gündemde kalmayı başarabilen bir liderden bahsediyoruz. Asker selamıyla baktığımız zaman birçok manası da çıkıyor. Bölgede sizin ve tüm bölgenin koruyucu veya güvenlik şemsiyesi biziz veya dünyanın jandarması olarak geldim bak asker selamını veriyorum der gibi. Özellikle askeri teçhizat satışları üzerine de bir mesaj olarak okuyabiliriz." dedi.

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