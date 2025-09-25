25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump, Erdoğan'ı kapıda karşıladı!
Trump, Erdoğan’ı kapıda karşıladı!

Trump, Erdoğan'ı kapıda karşıladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 18:42
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray’ın kapısında karşıladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump, Erdoğan’ı kapıda karşıladı!
Trump, Erdoğan’ı kapıda karşıladı!
Trump, Erdoğan'ı kapıda karşıladı!
Başkan Erdoğan Beyaz Saray’da!
Başkan Erdoğan Beyaz Saray'da!
Beyaz Saray Başkan Erdoğan’ı karşılamak için hazır!
Beyaz Saray Başkan Erdoğan'ı karşılamak için hazır!
Abbas BMGK’dan dünyaya seslendi: Gazze Filistin’in ayrılmaz parçasıdır
Abbas BMGK'dan dünyaya seslendi: "Gazze Filistin'in ayrılmaz parçasıdır"
Baltık’ta tansiyon bir kez daha yükseldi!
Baltık'ta tansiyon bir kez daha yükseldi!
İspanya ve İtalya’dan Sumud’a donanma desteği!
İspanya ve İtalya'dan Sumud'a donanma desteği!
Sarkozy’e 5 yıl hapis cezası
Sarkozy’e 5 yıl hapis cezası
İran ajanları İsrail’e nasıl sızdı?
İran ajanları İsrail'e nasıl sızdı?
Spor otomobili böyle pert etti
Spor otomobili böyle pert etti
Trump-Epstein arkadaşlığı heykelle taçlandı!
Trump-Epstein "arkadaşlığı" heykelle taçlandı!
Biden’a otomatik kalem şoku!
Biden'a otomatik kalem şoku!
Yer yarıldı! 30 metre çapında 50 metrelik çukur
Yer yarıldı! 30 metre çapında 50 metrelik çukur
Daha Fazla Video Göster