CANLI | Trump'tan katil Netanyahu'ya: Ben olmasaydım hapisteydin!
ABD Başkanı Donald Trump'ın, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki göstererek, "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun." dediği iddia edildi.
ABD ve İran arasındaki müzakereler, bu sefer de katil İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği katliamlar ve genişlettiği işgal nedeniyle sekteye uğradı.
Bölgede son yaşananların özeti şöyle;
ABD CEPHESİ
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerde yaşanan sorunların aşıldığını belirterek Hürmüz Boğazı'yla ilgili mutabakatın gelecek hafta sonuçlanabileceğini söyledi. Trump, İsrail ile Hizbullah arasında geçici bir "karşılıklı saldırmama" mutabakatı sağlandığını öne sürdü. Ancak ateşkes çağrılarına rağmen bölgede saldırılar devam ederken, Washington hem diplomatik çözüm hem de sahadaki gerilimi kontrol altında tutmaya çalışıyor.
İRAN CEPHESİ
İran, ABD ve İsrail'i ateşkes ihlalleriyle suçlayarak bölgedeki gerilimden doğrudan Washington'u sorumlu tuttu. Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait olduğu belirtilen bir ticari gemiyi seyir füzesiyle vurduğunu açıkladı. Tahran yönetimi, Lübnan'a yönelik saldırıların sürmesi halinde yalnızca müzakereleri askıya almakla kalmayacağını, bölgedeki diğer cephelerde de karşılık verebileceğini duyurdu.
İSRAİL CEPHESİ
Trump'ın "saldırılar duracak" açıklamasına rağmen İsrail işgal güçleri Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi; saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi. İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alma ihtimali, İran ve Hizbullah cephesinden yeni tehditlerin gelmesine yol açtı. Tel Aviv yönetimi bir yandan Lübnan'daki operasyonlarını sürdürürken diğer yandan ABD'nin diplomatik baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.
İŞTE 2 HAZİRAN'DA ORTA DOĞU'DAN ANBEAN GELİŞMELER
CANLI ANLATIM
ABD BAŞKANI TRUMP NETANYAHU'YA LÜBNAN KONUSUNDA "SERT" TEPKİ GÖSTERMİŞ
Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'ın dün telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert çıktığı belirtildi.
Haberde, Trump'ın İran'la müzakere sürecini "baltaladığı" gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirerek Netanyahu'ya, "Sen delisin." ifadesini kullandığı kaydedildi.
"BEN OLMASAYDIM HAPİSTEYDİN!"
ABD Başkanı'nın görüşmede Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturma süreçlerine de atıf yaparak, "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun." değerlendirmesini yaptığına işaret edilen haberde, yetkililerden birinin, Trump'ın Netanyahu'ya "Seni ben kurtarıyorum. Şu an herkes senden nefret ediyor, herkes bundan dolayı İsrail'den nefret ediyor." şeklinde ifadeler kullandığını aktardığı bilgisine de yer verildi.
NETANYAHU "İYİ BİR GÖRÜŞME" YAPTIKLARINI İDDİA ETMİŞTİ
Trump, Netanyahu ile dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.
İsrail Başbakanı Netanyahu ile "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını kaydeden Trump, İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini ve yola çıkmış asker varsa da onların geri çevrildiğini ifade etmişti.
Hizbullah ile dolaylı şekilde görüştüğünü de belirten Trump, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulacağı konusunda mutabık kaldılar. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak." ifadelerini kullanmıştı.