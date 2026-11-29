Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" kapsamında ilk somut askeri adım atıldı. Pakistan, savunma iş birliği protokolü çerçevesinde Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla askeri birlik sevk etti. Kritik sevkiyat, Türk heyetinin de katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilen üst düzey stratejik zirvenin hemen ardından geldi.

Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki uzun yıllara dayanan stratejik ortaklık ve askeri iş birliği, bölgedeki güvenlik gelişmeleriyle birlikte yeni bir boyut kazanıyor. İki ülke arasındaki savunma ilişkilerinde atılan son adım, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında üçlü iş birliğini somutlaştırma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda Pakistan, üzerinde anlaşmaya varılan savunma iş birliği çerçevesinde Suudi Arabistan'a ordu birlikleri gönderdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından bugün yapılan açıklamada, konuşlandırmanın krallığın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine katkıda bulunmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, askerlerin Suudi Arabistan topraklarında kendilerine verilen görevleri yerine getireceği ve krallığın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yardımcı olacağı aktarıldı. Atılan adımın iki ülke arasındaki kalıcı kardeşlik bağlarını, karşılıklı güveni ve stratejik iş birliğini ortaya koyduğu vurgulandı.