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Mekke Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mekke Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalanan Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın onaylanması uygun bulundu. Anlaşma, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalanan Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'na ilişkin süreç tamamlandı. Üç ülke arasında imzalanan anlaşmanın onaylanması uygun bulundu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Onaylanması uygun bulunan Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Serhat Bülki
Editör
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