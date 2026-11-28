Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husilerin hedefindeki Cazan bölgesinde erken uyarı sisteminin devreye girdiğini, daha sonra tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cazan'da yaşayanlardan sakin kalmaları, en yakın güvenli kapalı alana sığınmaları ve tehlike geçene kadar bulundukları binadan ayrılmamaları istendi.



Müdürlükten daha sonra yapılan açıklamada ise bölgedeki tehlikenin sona erdiği bildirildi.



YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR



Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.



Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.



Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.



İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.