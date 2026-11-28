ABD ordusu, üsse yaklaşan İHA'ları karşı drone sistemleriyle püskürttü. Ancak operasyonun en dikkat çekici ayrıntısı, araçların hiçbirinin ele geçirilememesi oldu.

İngiltere'deki ABD askeri varlığına yönelik dikkat çekici bir güvenlik ihlali yaşandı. Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı özel haberine göre, 13 Kasım'da Suffolk bölgesindeki RAF Lakenheath Hava Üssü çevresinde yaklaşık 6 insansız hava aracı tespit edildi.

İHA'LARIN İÇİNDE NE VARDI? SİLAH VE CASUSLUK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Saldırı girişiminin ardından en büyük soru işareti, püskürtülen İHA'ların ne taşıdığı oldu.

Financial Times'a konuşan kaynaklar, araçların İngiliz veya Amerikan askerleri tarafından ele geçirilememesi nedeniyle herhangi bir yük taşıyıp taşımadıklarının belirlenemediğini aktardı.

ABD ve İngiltere makamları, İHA'ların üzerinde silah, casusluk ekipmanı veya başka teknolojik cihazlar bulunmuş olabileceği ihtimalini göz ardı edemiyor. Bu durum, olayın sıradan bir hava sahası ihlalinden çok daha ciddi bir güvenlik meselesi olarak değerlendirilmesine neden oldu.

Kaynaklar, İHA olayının İran'la bağlantılı olabileceğinden şüphelendiklerini de belirtti. Ancak bu iddiayı doğrulayan kesin bir kanıt bulunmuyor. Tahran yönetimi ise söz konusu olaylarda herhangi bir dahli olduğu iddialarını reddediyor.