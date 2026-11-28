ABD'nin Avrupa'daki en büyük savaş uçağı üslerinden RAF Lakenheath'e 6 İHA ile girildi
Financial Times'ın (FT) özel haberine göre, Avrupa'nın en büyük ABD savaş uçağı üslerinden RAF Lakenheath çevresinde uçan yaklaşık 6 insansız hava aracı (İHA), ABD ordusunun karşı İHA sistemleriyle püskürtüldü. Ancak İngiliz ve Amerikan askerleri araçlardan hiçbirini ele geçiremedi. İHA'ların silah, casusluk ekipmanı veya başka bir düzenek taşıyıp taşımadığı belirlenemezken, olayın İran'la bağlantılı olabileceği şüphesi gündeme geldi. Yaklaşık 7 bin askeri personelin bulunduğu üste güvenlik alarmı verildi, ABD personeline bulundukları yerde sığınmaları talimatı gönderildi.
İngiltere'deki ABD askeri varlığına yönelik dikkat çekici bir güvenlik ihlali yaşandı. Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı özel haberine göre, 13 Kasım'da Suffolk bölgesindeki RAF Lakenheath Hava Üssü çevresinde yaklaşık 6 insansız hava aracı tespit edildi.
ABD ordusu, üsse yaklaşan İHA'ları karşı drone sistemleriyle püskürttü. Ancak operasyonun en dikkat çekici ayrıntısı, araçların hiçbirinin ele geçirilememesi oldu.
Olay sırasında üs içerisindeki ABD personeline güvenlik alarmı kapsamında bulundukları yerde kalmaları ve sığınmaları talimatı verildi.
İlk aşamada ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmayan olayın boyutu, FT'nin ulaştığı yeni bilgilerle ortaya çıktı.
İHA'LARIN İÇİNDE NE VARDI? SİLAH VE CASUSLUK İHTİMALİ GÜNDEMDE
Saldırı girişiminin ardından en büyük soru işareti, püskürtülen İHA'ların ne taşıdığı oldu.
Financial Times'a konuşan kaynaklar, araçların İngiliz veya Amerikan askerleri tarafından ele geçirilememesi nedeniyle herhangi bir yük taşıyıp taşımadıklarının belirlenemediğini aktardı.
ABD ve İngiltere makamları, İHA'ların üzerinde silah, casusluk ekipmanı veya başka teknolojik cihazlar bulunmuş olabileceği ihtimalini göz ardı edemiyor. Bu durum, olayın sıradan bir hava sahası ihlalinden çok daha ciddi bir güvenlik meselesi olarak değerlendirilmesine neden oldu.
Kaynaklar, İHA olayının İran'la bağlantılı olabileceğinden şüphelendiklerini de belirtti. Ancak bu iddiayı doğrulayan kesin bir kanıt bulunmuyor. Tahran yönetimi ise söz konusu olaylarda herhangi bir dahli olduğu iddialarını reddediyor.
7 BİN ASKERİN BULUNDUĞU ÜSTE ALARM! 'CHARLIE' SEVİYESİNE DİKKAT
İHA'ların görüldüğü RAF Lakenheath, ABD Hava Kuvvetlerinin Avrupa'daki en önemli askeri merkezlerinden biri.
ABD Hava Kuvvetlerinin 48. Avcı Kanadı'na ev sahipliği yapan üs, yaklaşık 7 bin askeri personele ev sahipliği yapıyor ve Avrupa'daki en büyük ABD savaş uçağı üssü olarak biliniyor.
Üs yönetimi, eylül ayında tesisin ABD Savunma Bakanlığının ikinci en yüksek tehdit seviyesi olan "Charlie alarmı" durumunda bulunduğunu doğrulamıştı.
13 Kasım'daki olayın ardından ABD Hava Kuvvetleri, üs çevresinde "şüpheli ve yetkisiz İHA faaliyetine" müdahale edildiğini açıklamıştı. Açıklamada herhangi bir personelin, uçağın veya altyapının zarar görmediği belirtilmişti.