Yemenli Husilerin Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisine saldırı açıklaması petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrol 94,61 dolara çıkarken Orta Doğu'daki gerilim, ABD stok verileri ve OPEC+ toplantısı piyasaların gündemine oturdu.

Orta Doğu'da tırmanan gerilimle birlikte küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş sürdü.

Salı günü her iki göstergenin de yüzde 2'den fazla değer kazanmasının ardından çarşamba günü Brent petrol vadeli işlemleri 3,21 dolar veya yüzde 3,5 artışla varil başına 94,61 dolardan kapandı. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri ise 1,63 dolar veya yüzde 2 yükselerek 83,68 dolara çıktı.

Fiyatlardaki artışta, İran'la bağlantılı Yemenli Husilerin çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Ras Tanura petrol rafinerisine ve Riyad'daki finans bölgesine saldırdıklarını açıklaması belirleyici oldu. Suudi Arabistan'ın en büyük rafinerisi olan tesisin, aynı zamanda ülkenin ham petrol ihracatında önemli bir terminal olarak hizmet veren kompleksin parçası olduğu kaydedildi.

Gelişmeyi değerlendiren PVM petrol analisti Tamas Varga, Husilerin açıklamasının artan jeopolitik risk primi nedeniyle çarşamba günkü fiyat yükselişini tetiklediğini belirtti. Varga, yatırımcıların ABD'deki Şükran Günü tatili öncesinde kısa pozisyonlarını kapatıyor olabileceklerini de ifade etti. Price Futures Group analisti Phil Flynn ise yatırımcıların hafta sonuna yaklaşırken jeopolitik gerilimler nedeniyle tedirgin olduğunu söyledi.

ABD HAM PETROL STOKLARI BEKLENENDEN DAHA AZ ARTTI Küresel piyasalarda gözler, ABD'den açıklanan stok verilerine de çevrildi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 20 Kasım'da sona eren haftada ülkenin ham petrol stoklarının 1,1 milyon varil artarak 418,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Reuters anketine katılan analistler ise stoklarda 1,5 milyon varillik artış bekliyordu.

Verilerin piyasa üzerindeki etkisini değerlendiren Flynn, piyasanın daha yüksek bir stok artışı beklemesi nedeniyle envanter raporunun petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini belirtti.

29 KASIM OPEC+ TOPLANTISI ÖNCESİ KAPASİTE GERİLİMİ Petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan başlıca unsur, 29 Kasım'da yapılacak ve 2027 yılı üretim politikasının ele alınacağı OPEC+ toplantısı öncesindeki belirsizlik oldu. OPEC+ bakanlarının 29 Kasım'da bir dizi toplantı gerçekleştireceği belirtilirken LSEG petrol araştırmaları uzmanı Zhenqiang Seto, Birleşik Arap Emirlikleri'nin artık OPEC+ politikalarıyla kısıtlanmadığını, Irak'ın ise petrol üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini aktardı.

Piyasadaki arz beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulunan NLI Araştırma Enstitüsü kıdemli ekonomisti Tsuyoshi Ueno, "Bu ay yayımlanan IEA raporunun ardından küresel arz fazlasına ilişkin beklentiler fiyatları baskı altında tuttu." dedi. Ueno, gelecek yılın üretim kotalarının OPEC+ toplantısında nasıl belirleneceğinin de yakından takip edildiğini ekledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ise OPEC+'ın üye ülkelerin üretim kapasitelerine ilişkin incelemeyi yıl sonuna kadar tamamlamasının beklendiğini söyledi. Konuya yakın dört kişinin aktardığına göre Irak ve Kazakistan, OPEC+'ın üretim kapasitelerine ilişkin tahminlerini yükseltmesi için baskı yapıyor. Bu durum, gelecek yıl üye ülkelerin ne kadar petrol üretebileceğinin belirlenmesine yardımcı olacak inceleme sürecindeki gerilimi artırıyor.

LİBYA'DA ŞARARA HATTI AÇILDI, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEMİ HEDEF ALINDI Enerji hatlarındaki diğer önemli gelişmeler ise Libya ve Hürmüz Boğazı'nda yaşandı. Libya'daki Şarara petrol boru hattı yeniden açıldı. Böylece Ulusal Petrol Kurumunun yasa dışı olarak nitelendirdiği bir grubun vanayı kapatmasının ardından yaşanan kısa süreli kesinti sona erdi.

Hürmüz Boğazı'nda ise salı günü bir konteyner gemisi, boğaz yakınlarında "yetkisiz" bir rotada seyrederken hedef alındı ve durdu. İran Devrim Muhafızları, devlet medyasına yaptığı açıklamada olayı duyurdu.