Husilerden Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Riyad Finans Merkezi ve stratejik petrol rafinerisi hedef alındı
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını genişletti. Husiler, başkent Riyad'daki Finans Merkezi'ni ve ülkenin önemli petrol tesislerinden Ras Tanura Rafinerisi'ni hedef aldıklarını duyurdu. Örgütün askeri sözcüsü Yahya Seri, rafineriye yönelik saldırının ardından yangın çıktığını, Riyad'daki finans merkezine düzenlenen saldırıda ise ciddi hasar meydana geldiğini öne sürdü.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Riyad Finans Merkezi'ne yönelik saldırının üç aşamada gerçekleştirildiğini açıkladı. Seri, saldırı sonucunda bölgede ciddi hasar meydana geldiğini iddia etti.
Husiler, söz konusu saldırının salı günü düzenlendiğini bildirdi.
RAS TANURA PETROL RAFİNERİSİ'NDE YANGIN ÇIKTIĞI İDDİASI
Husiler, Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan Ras Tanura petrol rafinerisini de hedef aldıklarını duyurdu.
Örgütün askeri sözcüsü Yahya Seri, rafineriye yönelik saldırının ardından yangın çıktığını ileri sürdü. Ancak Husiler, rafineri saldırısının hangi tarihte gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.
Bölgede enerji altyapısı ve stratejik tesislere yönelik saldırı iddiaları, Suudi Arabistan'daki güvenlik endişelerini yeniden artırdı.