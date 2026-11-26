Elon Musk ABD'deki yaklaşık 72 milyon çocuğa ikişer SpaceX hissesi dağıtacağını duyurdu

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ABD'deki her çocuğa biri şirketten biri de kendisinden olmak üzere 2 SpaceX hissesi vereceğini açıkladı.