Yapay zeka için uzayda yeni dönem! SpaceX'in dev projesine onay | Fotoğraf: AA

1 MİLYON UYDU İÇİN TAKVİM BELİRLENDİ

SpaceX'e verilen lisans kapsamında şirketin en geç Kasım 2033'e kadar uydu konuşlandırmaya başlaması, Kasım 2035'e kadar en az 100 bin uyduyu, Kasım 2038'e kadar ise en az 500 bin uyduyu yörüngeye yerleştirmesi gerekiyor.

UYDULAR GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞACAK

FCC, kararın ABD'nin uzay ve yapay zeka alanlarındaki liderliğini güçlendirecek yeni teknolojilerin geliştirilmesine imkan sağlayacağını belirtti.

FCC Başkanı Brendan Carr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FCC, bugün tarihi bir ilk olacak şekilde SpaceX'in uzayda veri merkezleri oluşturmak için 1 milyon uydu talebini onayladı. Starmind ve rakip uydu takımları, Amerika'nın 'Süper Zeka' (yapay zeka) alanındaki liderliğini pekiştirmek için güneş enerjisini kullanacak" ifadelerini kullandı.

FCC ayrıca SpaceX'in uydular arası optik iletişim ağını desteklemek amacıyla yedek radyo frekansı bağlantıları kullanmasına da onay verdi.

ENERJİ VE İŞLETME MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

SpaceX, uyduların neredeyse kesintisiz güneş enerjisinden yararlanarak çalışacağını, böylece enerji ve işletme maliyetlerinin azaltılacağını ve yeryüzündeki veri merkezlerinin çevresel etkilerinin sınırlandırılacağını savunuyor.

Projenin hayata geçirilmesinde şirketin geliştirme aşamasındaki yeni nesil, yeniden kullanılabilir roketi Starship'in maliyetleri düşürmesi bekleniyor.

RAKİP ŞİRKETLERDEN "GERÇEKLİK DIŞI" ELEŞTİRİSİ

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un uydu birimi Leo ve diğer bazı şirketler, daha önce SpaceX'in planlanan sayıdaki uyduyu yörüngeye yerleştirmesinin gerçekçi olmadığı ve bunun yüzyıllar sürebileceği yönünde eleştirilerde bulunmuştu.

FCC Başkanı Carr ise söz konusu eleştirilere karşı çıkarak SpaceX'in uydu fırlatma kapasitesini savunmuş, şirketin fırlatmaları düzenli ve hızlı şekilde gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

STARLINK UYDULARININ SAYISI 11 BİNİ AŞTI

SpaceX'in 1 milyon uyduyu yörüngeye yerleştirme planını hayata geçirip geçiremeyeceği belirsizliğini koruyor.

Uzayda halihazırda yaklaşık 17 bin uydu bulunduğu belirtilirken şirketlerin tasarım esnekliği sağlamak amacıyla uydu takımyıldızları için planladıklarından daha yüksek sayılarda izin talep edebildiği biliniyor.

Daha önce Starlink uydu internet ağı projesi kapsamında 42 bin uyduya kadar izin talebinde bulunan SpaceX'in yörüngedeki Starlink uydularının sayısının 11 bini aştığı belirtiliyor.