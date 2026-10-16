Elon Musk, havada takla atan ve jet sistemiyle hareket eden Tesla Roadster'ı tanıttı ancak uzmanlar uçuş kabiliyetini sorguladı

Tesla CEO'su Elon Musk, bilim kurgu filmlerini aratmayan yeni Roadster modelini tanıttı. Dik rampaya tırmanan, havada takla atan ve jet sistemiyle hızlanan otomobilin gösterisi büyük yankı uyandırdı. Musk, aracın 2028'de üretime gireceğini açıkladı. Ancak CNN International'a konuşan uzmanlar, Tesla'nın gerçekten uçan bir otomobil üretip üretmediğine ilişkin soru işaretlerine dikkat çekti.

Dünyanın en dikkat çekici teknoloji projelerinden biri olarak sunulan uçan otomobil hayali yeniden gündemde. Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin yeni Roadster modelini sıra dışı bir gösteriyle tanıttı. Havada takla atan, dik bir rampaya tırmanan ve kısa sürede yüksek hıza ulaşan araç, izleyenleri şaşkına çevirdi. Ancak gösterinin ardından asıl soru gündeme geldi: Tesla gerçekten uçan bir otomobil mi geliştirdi, yoksa sergilenen teknoloji kısa süreli sıçramalardan mı ibaret?

TESLA ROADSTER HAVADA TAKLA ATTI! İŞTE O GÖSTERİNİN PERDE ARKASI Musk, SpaceX'e ait Teksas'taki test tesisinde düzenlenen etkinlikte iki kişilik yeni Roadster'ı tanıttı. Gösteride otomobil, özel bir sistem yardımıyla dik bir rampaya tırmandı, ters şekilde asılı kaldı ve ardından rampadan ayrılarak havada takla attı. Araç, hava jetleri kullanılarak iniş yaptı. Roadster, gösterinin bir başka bölümünde yan yana park edilmiş Tesla otomobillerinin üzerinden de sıçradı. Musk'ın açıklamasına göre araç, arka bölümündeki jet sistemi sayesinde saatte 97 kilometre hıza bir saniyeden kısa sürede ulaşabiliyor. Dikkat çeken ayrıntı ise gösteri boyunca otomobilin içinde bir sürücünün bulunmamasıydı. Musk, bu tercihini izleyicilere "Kimsenin ölmemesini sağlamak için" sözleriyle açıkladı.

MUSK'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "BAŞARI GARANTİ DEĞİL" Elon Musk, gösterinin risklerine ilişkin açıklamasıyla da gündem oldu. Tesla CEO'su, "Başarı garanti değil. Bunu ciddiyetle söylüyorum. Muhtemelen çalışacak ama çalışmazsa güvenli bir mesafede olacağız." ifadelerini kullandı. Musk, gösterinin ardından izleyicilere seslenerek aracın gerçekliğinin kendi gözleriyle görülmesini istediklerini belirtti. Tesla hayranlarına, bunun yapay zekâ tarafından üretilmiş bir gösteri olmadığını kanıtlamak için seyircilere ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ancak gösterideki sıra dışı hareketler, Roadster'ın uzun mesafeler boyunca uçabildiğini ortaya koymadı. Otomobilin havada ne kadar kalabildiği, hangi mesafeyi kat edebildiği ve günlük kullanımda nasıl bir performans göstereceği henüz kanıtlanmış değil.

UÇAN OTOMOBİL 2028'DE YOLLARA MI ÇIKIYOR? Musk, yeni Roadster'ın 2028'de üretime girmesinin hedeflendiğini açıkladı. Aracın hem karayolunda yüksek hızlara ulaşması hem de havalanabilmesi için 10 nozul ve "ultra yüksek basınçlı hava tankları" olarak tanımladığı bir sistem kullanılıyor. Musk, projeyi Tesla ile SpaceX'in teknolojik birikiminin birleşimi olarak tanımladı. Ancak Tesla'nın geçmişte açıkladığı bazı projelerde hedeflenen tarihlerden yıllarca sapılması, yeni Roadster için verilen takvimin de yakından takip edilmesine neden oluyor. Üstelik otomobilin kısa süreli havalanması ile güvenli ve sürdürülebilir bir uçuş gerçekleştirmesi arasında önemli bir fark bulunuyor.