ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini açıkladı.

ABD EKONOMİSİNDE 3 YILIN EN GÜÇLÜ BÜYÜMESİ

Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,3 arttı. Böylece ülke ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranını kaydetti.