ABD ekonomisinden 3 yılın en güçlü büyümesi! Beklentileri aştı
ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,3 büyüyerek tahminleri aştı. 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranını kaydeden ABD ekonomisinde yatırım, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artış etkili oldu.
ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini açıkladı.
ABD EKONOMİSİNDE 3 YILIN EN GÜÇLÜ BÜYÜMESİ
Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,3 arttı. Böylece ülke ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranını kaydetti.
BÜYÜME TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ
Geçen ay yayımlanan öncü veride ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüdüğü öngörülmüştü.
ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,2 büyüme kaydetmişti.
BÜYÜMEDE HANGİ FAKTÖRLER ETKİLİ OLDU?
Ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyümesinde yatırım, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artış etkili olurken ihracattaki düşüş, büyümeyi kısmen sınırladı. Aynı dönemde ithalat da arttı.
Üçüncü çeyrek büyüme verisinin yukarı yönlü revize edilmesinde yatırım ve tüketici harcamalarına ilişkin güncellemeler belirleyici oldu.
KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARINDA FİYAT ARTIŞI YAVAŞLADI
Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 olarak hesaplandı. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 5 artmıştı.
Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışında tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise aynı dönemde yüzde 2,5 olarak kaydedildi. Söz konusu endeks, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 artmıştı.