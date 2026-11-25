Fransa Dışişleri Bakanı, Putin'i sürekli devam eden "saldırılar ve tacizler" yoluyla Avrupa'nın birliğini zayıflatmaya çalışmakla da suçladı.

"Bunun için Vladimir Putin, sömürgeci ve emperyalist hayallerinden vazgeçmeli. Çünkü bunu asla kabul etmeyeceğiz."

Rusya'nın Çin, Hindistan ve uluslararası toplumun geri kalanından gelen çağrıların ardından Avrupa ile görüşmek zorunda kaldığını ifade eden Barrot, şu açıklamada bulundu:

Fransız yayın kuruluşu TF1'e konuşan Barrot, Avrupa'nın müzakerelere katılmadığı yönündeki Rus "propagandasına" karşı uyarıda bulundu. Fransız BFMTV'nin aktardığına göre Barrot, Avrupa ülkelerinin Ukrayna konusunda, Rusya'yı da kapsayan görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Kasım 2026'da Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda Yakıt ve Enerji Sektörünün Stratejik Gelişimi ve Çevre Güvenliğinden Sorumlu Başkanlık Komisyonu toplantısına başkanlık ederken. (Foto: REUTERS)

Barrot, Rusya'nın sınırları dışındaki gemilerine yönelik son saldırıların ardından Ukrayna'nın kendisini savunma hakkını da savundu.

"UKRAYNA KENDİNİ SAVUNUYOR, HER GÜN BOMBALANIYOR"

Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşılık verdiğini belirten Barrot, şu ifadeleri kullandı:

"Ukraynalılar kendilerini savunuyor. Rusya'nın insansız hava aracı ve füze saldırılarına maruz kalıyorlar. Üstelik bu saldırılar gün ortasında, sivillerin hedef alındığı zamanlarda bile gerçekleştiriliyor."

Barrot, Ukrayna'nın yaşadığı duruma dikkat çekerek, "Kendimizi onların yerine koyalım. Her gece ve her gün bir işgalcinin bombardımanına maruz kalsaydık ne yapardık? Kendimizi savunurduk." dedi.

ZELENSKİY'DEN RUS GEMİLERİNE SALDIRI AÇIKLAMASI

Barrot'nun açıklamaları, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin pazartesi günü Libya açıklarında iki Rus gemisine düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlenmesinin ardından geldi.

Öte yandan Baltık Denizi'nde cumartesi günü bir Rus kargo gemisi de insansız hava aracıyla saldırıya uğradı.

Ukrayna makamlarına göre Rusya'nın pazar gecesi düzenlediği saldırılarda ise Kiev bölgesinde en az 15 kişi hayatını kaybetti.