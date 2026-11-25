Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, ABD'de yıllardır devam eden hukuki mücadelesinde ağır bir darbe aldı. Rakip şirketlerin ticari sırlarını izinsiz ele geçirmek ve ABD'nin yaptırım uyguladığı İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerde ticari faaliyet yürütmekle suçlanan şirket, Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görülen davada jüri karşısına çıktı. Jüri, Huawei'ye yöneltilen 12 suçlamanın 10'undan suçlu bulurken, organize suç faaliyetinde bulunmak ve adaleti engellemek için komplo kurmakla ilgili iki suçlamadan beraat ettirdi.



"HUAWEİ ÇALIŞANI RAKİP BİR FİRMANIN STANDINA GİZLİCE GİREREK AĞ CİHAZININ İÇİNDEKİ DEVRE KARTLARINI FOTOĞRAFLADI"



Savcılar, Huawei'nin rakiplerini geride bırakmak amacıyla ticari sırları ele geçirmek için çeşitli yöntemlere başvurduğunu öne sürdü. İddianamede yer alan örneklerden birinde, şirket çalışanlarından birinin Chicago'da düzenlenen bir ticaret fuarında rakip bir firmanın standına gizlice girerek ağ cihazının içindeki devre kartlarını fotoğrafladığı belirtildi.

Huawei'nin ayrıca başka bir şirkete ait kaynak kodunu içeren yönlendiriciler sattığı iddia edildi. Savcılar, bir başka olayda ise Huawei çalışanının, fotoğraflanması ve ölçümlerinin yapılması amacıyla rakip bir şirketin laboratuvarından robotik bir kolu çıkardığını ileri sürdü.