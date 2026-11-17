Reuters'ta yer alan habere göre Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, mesajlaşma platformu MAX'teki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Yagunovo köyü yakınlarında bir uçak kazası meydana geldiğini duyurdu.

Seredyuk, kazaya karışan uçağın tipi ve can kaybına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Rusya'nın Kemerovo bölgesinde 17 askerin hayatını kaybettiği An-12 tipi nakliye uçağının düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Bölgedeki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber Rusya muhabiri Aşgin Kişiyev, "Rusya bir taraftan Kırım Köprüsü'nün çökmesinin şokunu yaşarken acı haber Kemerovo bölgesinden geldi. Rus basınında yer alan haberlere göre askeri An-12 nakliye uçağında bulunan 17 kişinin tamamı hayatını kaybetti" bilgisini paylaştı.

Uçağın hedefinin bölge olmadığını belirten Kişiyev, "Söz konusu kazaya uğrayan uçak, bölge üzerinden transit geçiş yapan bir uçaktı ve Kemerovo bölgesine iniş yapmayı planlamıyordu" ifadelerini kullandı.

"DAHA HAVADAYKEN ALEV ALDI"

Düşen uçakta 6 kişilik mürettebatın yanı sıra askeri personelin de yer aldığı belirtilirken, kazadan kurtulanın olmadığı teyit edildi.

Kazanın oluş anına ilişkin dikkat çekici ayrıntıları aktaran Kişiyev, "Görgü tanıkları Rus basınına yaptıkları açıklamalarda, uçağın daha havadayken alev aldığını ve bir süre sonra yere çakıldığını bildirdi. Dolayısıyla uçağın yere çakılmadan önce havada alev aldığı anlaşılıyor" sözleriyle facianın boyutunu gözler önüne serdi.

ENKAZ BÖLGESİNDE OPERASYONEL KARARGAH KURULDU

Uçağın düşüş anı ve sonrasındaki patlamaya ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kazanın teknik bir arıza mı yoksa bir saldırı sonucu mu gerçekleştiği sorusu henüz netlik kazanmadı.

Olay yerindeki incelemelere değinen Kişiyev, "Bölge yetkilileri kazayı teyit ederken nedeni konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde operatif bir karargah kurulduğu ve geniş çaplı incelemelerin başlatıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.