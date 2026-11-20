ABD ve Rusya'dan Çin ziyaretinde casusluk alarmı! Alınan güvenlik önlemleri şaşırttı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinden dönüşünde Air Force One'da gazetecilerin telefonları toplandı, Beyaz Saray çalışanlarının geçici telefonlarına da el konuldu. Cihazlar sinyal kesici özel torbalara yerleştirilirken gerekçe siber casusluk riski olarak açıklandı. Ancak Çin ziyaretlerinde yaşanan güvenlik gerilimi bununla sınırlı değil. Geçmişte ABD heyetlerinin kişisel telefonlarını geride bıraktığı, İngiliz yetkililerin otel odalarında gizli kamera ve dinleme cihazlarına karşı uyarıldığı, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'e ise kıyafetlerini yorgan altında değiştirmesinin tavsiye edildiği önlemler de bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından yaşanan telefon krizi, uluslararası gündemin dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temasların ardından ABD'ye dönüşü sırasında Air Force One'da sıra dışı bir güvenlik uygulaması devreye sokuldu.
Bloomberg ve The Hill'in haberlerine göre, Çin'de kullanılan telefonlar uçakta toplandı. Gazetecilerden cihazlarını sinyal engelleyici özel torbalara koymaları istendi. Beyaz Saray çalışanlarının kullandığı geçici telefonlar da ayrı bir uygulamayla toplandı.
Gazetecilere bu adımın olası casusluk girişimlerine ve siber güvenlik tehditlerine karşı atıldığı bildirildi. Yaklaşık 15 saat süren uçuşun ardından telefonlar ABD'ye iniş yapıldığında sahiplerine geri verildi.
Trump da NBC muhabiri Gabe Gutierrez'e yaptığı açıklamada, "Dikkatli olmak istedik. İnsanların yanlarında bulundurmamaları gereken telefonlara sahip olmasını istemedik" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray ise uygulamanın arkasındaki gerekçeye ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapmadı.
TELEFONLAR TOPLANDI, ÖZEL TORBALAR DEVREYE GİRDİ!
Air Force One'daki uygulamada dikkat çeken ayrıntı, gazetecilerin telefonları ile Beyaz Saray personelinin cihazlarına farklı işlemler yapılması oldu.
The Hill'in aktardığına göre, gazeteciler Çin'de kullandıkları telefonları sinyal engelleyici torbalara yerleştirdi. Beyaz Saray personelinin geçici telefonları ise uçaktaki bir görevli tarafından toplandı.
Bazı gazetecilerin Çin'e gitmeden önce kişisel telefonlarını, iş telefonlarını, dizüstü bilgisayarlarını ve akıllı saatlerini metal kaplamalı özel torbalara koyduğu belirtildi. Bu cihazlar uçuş boyunca koruma altında tutuldu.
Özel torbalar, telefonların kablosuz sinyal alışverişini engelleyerek dışarıdan erişim ve takip riskini azaltmayı amaçlıyor.
Ancak bu uygulama, ABD'nin Çin ziyaretlerinde aldığı ilk dijital güvenlik önlemi değildi.