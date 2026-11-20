ABD HEYETİ ÇİN'DEN TEK BİR ELEKTRONİK EŞYA BİLE GÖTÜRMEDİ! Trump'ın Mayıs 2026'daki Çin ziyareti sırasında da Amerikan heyetinin dijital güvenliği için olağanüstü tedbirler alınmıştı. ABD heyetindeki yetkililere kişisel telefonlarını kullanmamaları yönünde talimat verildi. Bunun yerine geçici telefonlar ve e-posta hesapları kullanıldı. Kişisel cihazlar ise özel koruyucu torbalarda tutuldu. Asıl dikkat çekici uygulama dönüşte yaşandı.

Amerikan heyetine Çinli yetkililer tarafından verilen elektronik rozetler, geçici telefonlar ve bazı kimlik kartları ABD'ye dönüşte uçağa alınmadı. Bu eşyalar uçuş öncesinde toplandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov da Çin'den alınan elektronik hediyeler konusunda temkinli olunması gerektiğine dikkat çekmişti. Peskov, mikroçip içeren bir hediyenin ne tür işlevlere sahip olabileceğinin bilinmediğini belirterek elektronik eşyalara karşı dikkatli olunması gerektiğini söylemişti.

ÇİN'DE GÜVENLİK ÇEMBERİ! EVLER BOŞALTILDI, DRONE'LAR YASAKLANDI Trump, Putin ve Şi'nin bir araya geldiği Shenzhen'deki zirve öncesinde Çin yönetimi de kent genelinde geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı. Zirveye hazırlık kapsamında drone ve balon uçuşlarına yasak getirildi. Metro istasyonlarında çanta kontrolleri sıkılaştırıldı, şehre gönderilen posta ve kargo paketleri X-ray taramasından geçirildi. Bazı bölgelerde şehir dışından gelen araçların trafiğe çıkmasına kısıtlamalar getirildi. Zirve alanına yakın bazı bölgelerde yaşayan sakinlerden de geçici olarak evlerini boşaltmaları istendiği bildirildi.