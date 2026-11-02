Google'da güncel gelişmeleri araştıran kullanıcılar, artık haber sitelerine girmeden de yapay zekâ özetlerinden bilgi alabiliyor. Bu durumun haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ve gelirlerini düşürebileceği endişesi Rekabet Kurumu'nu harekete geçirdi.

Google hakkında soruşturma açılırken haber yayıncılarının ekonomik haklarını korumaya yönelik geçici tedbir kararı da alındı. Karar, yapay zekâ hizmetlerinin kısıtlanmasını değil, dijital medya ekosisteminin korunmasını ve yayıncıların emeklerinin karşılığını adil şekilde almasını hedefliyor.

"YA İZİN VER YA GÖRÜNMEZ OL" RİSKİNE ÖNLEM

Tedbire göre Google, haber sitelerini yapay zekâ sistemine dâhil olmaya zorlayamayacak. Yayıncılar, içeriklerinin yapay zekâ özetlerinde kullanılıp kullanılmayacağına, arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetme riski olmadan özgürce karar verebilecek. Ayrıca Google'ın içerik kullanımı ve ücretlendirmesinde medya kuruluşlarına eşit, şeffaf ve ayrımcı olmayan sözleşme koşulları sunması gerekecek.

ADİL ÇÖZÜM İÇİN ADIM SIRASI GOOGLE'DA

Google'ın hem medya sektörünü hem de kullanıcı deneyimini destekleyecek yapıcı adımlar atması bekleniyor. Tedbir kararına uyum sağlamak için uygulamanın nasıl şekillendirileceği ve hangi ticari yöntemin seçileceği ise tamamen Google'ın kendi kararına bağlı olacak.

SORUŞTURMADA NELER İNCELENECEK?

Soruşturma kapsamında Rekabet Kurumu, Google'ın "Yapay Zekâ Önizlemeleri" ve "Yapay Zekâ Modu" hizmetlerinin bilgiyi doğrudan arama ekranında sunarak yayıncıların ziyaretçi trafiğini olumsuz etkileyip etkilemediğini ve içerik lisanslamalarında ayrımcılık yapılıp yapılmadığını detaylıca inceleyecek.