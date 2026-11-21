Fransa'nın kuzeyinde sel nedeniyle 850 ev sular altında kaldı
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Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais ilinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 850 evin sular altında kaldığı bildirildi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, Pas-de-Calais ilinde sel riski nedeniyle turuncu alarm seviyesi devam ediyor.
Pas-de-Calais ilinde hafta içi etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel, bölge halkının gündelik hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Pas-de-Calais Valisi François-Xavier Lauch, kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, bölgede olumsuz hava koşullarının etkili olmasından bu yana 850 evin sular altında kaldığını belirtti.