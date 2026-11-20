Çin'de gerçekleştirilen zirvenin ardından ülkesine dönen ABD Başkanı Donald Trump, gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Asya ziyaretini ülke tarihinin en başarılı temaslarından biri olarak nitelendiren Trump, petrol fiyatlarının İran ile bağlantısına ve Şi ile yapay zekâ güvenliği konusunda varılan anlaşmaya ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Çin'de gerçekleştirilen zirvenin ardından ülkesine dönen ABD Başkanı Donald Trump, temaslarının küresel yansımalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asya ziyaretini ülke tarihinin en başarılı başkanlık ziyaretlerinden biri olarak nitelendiren Trump, "Dün akşam ülke tarihinde Asya'ya düzenlenen en başarılı başkanlık ziyaretlerinden birinin ardından ülkemize döndük. Çin çok etkilendi. Rusya çok etkilendi. Ben çok etkilendim." ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARI VE İRAN MESAJI

Açıklamalarında enerji piyasaları ile İran arasındaki ilişkiye de değinen Donald Trump, müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın tutumunu eleştiren Trump, "Petrol fiyatları İran ile anlaşmaya da bağlı fakat İran, benim kabul edebileceğim bir anlaşma istemiyor. Ben gerçek bir anlaşma yapmak istiyorum." sözleriyle müzakere sürecine ilişkin mesaj verdi.

YAPAY ZEKA GÜVENLİĞİNDE Şİ İLE ANLAŞMA

Zirvede ele alınan teknoloji ve yapay zeka konusuna da değinen ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin bu alandaki konumuna dikkat çekti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapay zeka güvenliği konusunda mutabakata vardıklarını belirten Trump, "ABD ve Çin, yapay zekâ konusunda zirvede. Şi ile yapay zeka güvenliği önlemleri konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.