Irak güvenlik yetkililerine göre milislerin envanterinde roketler, havan topları, tanksavar füzeleri, silahlı insansız hava araçları ve kısa menzilli füze sistemleri bulunuyor.

Irak'ta yarı resmi statüye sahip olan bu gruplar, Haşdi Şabi bünyesinde de faaliyet gösteriyor. Üyelerinin bir kısmı devlet maaşı alırken, bazı isimler güvenlik yapılanmasında üst düzey görevler yürütüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Zeydi'ye İran destekli milis grupların silahsızlandırılması yönünde baskı yapıyor. Ancak Ketaib Hizbullah ve diğer İran yanlısı silahlı örgütler, silahlarını Irak devletine teslim etmeyi reddediyor.

Irak Güvenlik Medya Birimi Başkanı Korgeneral Saad Maan, Babil vilayetindeki Curf es-Sahr bölgesi yakınlarında Iraklı güvenlik yetkilileriyle birlikte basın toplantısında konuşuyor. (Foto: REUTERS)

IRAK, ABD-İRAN NÜFUZ MÜCADELESİNİN ORTASINDA

2003 yılında Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesinden bu yana İran, Irak'taki Şii milis gruplar ve siyasi aktörler üzerinden etkisini artırdı. Bağdat yönetimi ise hem Washington hem de Tahran ile ilişkilerini sürdürürken ülkedeki silahlı gruplar üzerinde devlet otoritesini güçlendirmeye çalışıyor.

Ketaib Hizbullah, 2003'teki ABD işgalinin ardından kurulan ve İran destekli silahlı yapıların çatı oluşumlarından biri olan Irak İslami Direnişi'nin en etkili grupları arasında yer alıyor.