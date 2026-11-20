Irak'ta İran destekli milislerin kalesine operasyon! Güvenlik güçleri kritik bölgeye girdi
Irak hükümeti, ülkedeki İran destekli silahlı grupların faaliyetlerini sınırlandırmak için harekete geçti. Irak güvenlik güçleri, Ketaib Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Curf es-Sahr bölgesine uzlaşma kapsamında konuşlandı. Bölgede olası bir silahlı çatışmanın önüne geçilmesi için taraflar arasında anlaşma sağlandığı bildirildi.
AFP ve Reuters'ın haberlerine göre Irak ordusu, federal polis ve enerji polisi birlikleri cuma günü Bağdat'ın yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Curf es-Sahr bölgesine giriş yaptı. Güvenlik güçleri kent merkezinde mevzilenirken Ketaib Hizbullah üyeleri de bölgedeki varlığını sürdürdü.
Şii siyasetçilerin arabuluculuğuyla sağlanan uzlaşma, hükümet güçlerinin bölgeye konuşlanmasını ve olası bir çatışmanın önlenmesini amaçlıyor. Anlaşma kapsamında bölgede yeni bir güvenlik karargahı kurulması ve petrol boru hattının güvenliğinin sağlanması planlanıyor.
PETROL KAÇAKÇILIĞI İDDİASI GERİLİMİ ARTIRDI
Irak Başbakanı Ali el-Zeydi, bu hafta Ketaib Hizbullah'a bölgeden çekilmesi için süre verdi. Iraklı yetkililer, grubun devlete ait yüz milyonlarca dolar değerindeki petrolün kaçakçılığını yapan bir ağ işlettiğini söyledi. Ketaib Hizbullah ise suçlamaları reddetti. Ancak Şii milislerin Irak'ta yıllardır benzer faaliyetler yürüttüğü biliniyor.
İddialara ilişkin soruşturma kapsamında dokuz üst düzey güvenlik ve petrol yetkilisinin görevden alındığı bildirildi.
İRANLI KOMUTAN GERİLİMİ DÜŞÜRMEK İÇİN DEVREDE
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin hafta başında Bağdat'ı ziyaret ederek Iraklı yetkililer ve Ketaib Hizbullah liderliğiyle görüştüğü belirtildi.
AFP'ye konuşan Iraklı kaynaklar, Kaani'nin gerilimin düşürülmesine katkı sağladığını ve taraflara anlaşmazlığı çözmeleri için bir aylık süre tanınmasında rol oynadığını aktardı.