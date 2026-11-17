Irak-Türkiye hattında vanalar yeniden açıldı! İşte günlük sevkiyat hedefi
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Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, Irak ile Türkiye arasındaki eski boru hattı üzerinden ham petrol sevkiyatının yeniden başladığını açıkladı. İlk aşamada günlük 120 bin varil petrol ihraç edileceğini belirten Hudayyır, kapasitenin kademeli olarak 500 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini duyurdu.
Irak ile Türkiye arasındaki petrol sevkiyatında yeni bir gelişme yaşandı.
İLK AŞAMADA GÜNLÜK 120 BİN VARİL PETROL
Irak'ın resmi haber ajansı INA'nın aktardığına göre Petrol Bakanı Hudayyır, Irak-Türkiye arasındaki eski boru hattının yeniden devreye alındığını açıkladı.
Hudayyır, ilk aşamada boru hattı üzerinden günlük 120 bin varil ham petrol ihraç edileceğini belirtti.
HEDEF GÜNLÜK 500 BİN VARİL
Petrol ihracat kapasitesinin kademeli olarak artırılacağını ifade eden Hudayyır, ilerleyen süreçte günlük sevkiyat miktarının 500 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Böylece ilk aşamada 120 bin varil olarak açıklanan günlük sevkiyat kapasitesinin, hedeflenen seviyeye ulaşılması halinde 380 bin varil artırılması planlanıyor.