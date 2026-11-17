Irak-Türkiye hattında vanalar yeniden açıldı! İşte günlük sevkiyat hedefi

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, Irak ile Türkiye arasındaki eski boru hattı üzerinden ham petrol sevkiyatının yeniden başladığını açıkladı. İlk aşamada günlük 120 bin varil petrol ihraç edileceğini belirten Hudayyır, kapasitenin kademeli olarak 500 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini duyurdu.