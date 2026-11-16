ABD Başkanı Trump: Şi ve Putin ile İran'ı konuşacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’de düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirterek " Şi ve Putin ile nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna hakkında hakkında konuşacağız." dedi. Trump, Asya ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini ifade etti.