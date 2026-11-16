ABD Başkanı Trump: Şi ve Putin ile İran'ı konuşacağız
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’de düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirterek " Şi ve Putin ile nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna hakkında hakkında konuşacağız." dedi. Trump, Asya ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uçakların kalkışlarını durdurma kararı hakkında, "Ekipmanlarımız eski ve arızalı. Bunu uzun zamandır Kongreye söylüyoruz. Ekipmanlarımızın bazıları 55 yıllık" dedi.
ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları şöyle:
Çin'de Şi ve Putin ile görüşeceğim, Kim Jong Un ile de görüşebilirim. Şi ve Putin ile nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna hakkında hakkında konuşacağız. Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan edebilirim.
İLK ÜÇLÜ ZİRVE
Trump, 16 Kasım Pazartesi günü Filipinler'i de kapsayan 4 günlük bir Asya gezisine çıkacak, 17 Kasım Salı günü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 49. zirvesine katılacak, 18 Kasım Çarşamba günü Çin'in Shenzhen'e kentine geçecek.
Putin, Xi ve Trump'ın Shenzhen'deki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nin oturum aralarında bir araya gelmesi bekleniyor. Söz konusu görüşme, ilk 3'lü görüşme olacak. Görüşmede ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın da gündeme gelmesi beklenirken, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ele alınması beklenmiyor.