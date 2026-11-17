Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarında MiG-29 tipi savaş uçağı düştü. Stara Pazova bölgesinde boş bir araziye düşen uçakta bulunan pilotun hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Sırbistan'a ait askeri bir uçak, salı günü başkent Belgrad'ın kuzeybatısında bulunan Stara Pazova yakınlarında düştü. Yerel basında yer alan haberlerde, düşen uçağın Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağı olduğu ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

UÇAK ALEVLER İÇİNDE YERE ÇAKILDI

Sırp basınındaki haberlere göre uçak, Stara Pazova ile Nova Pazova arasındaki boş bir araziye düştü.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, uçağın enkazının alevler içinde kaldığı ve kaza bölgesinden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve askeri polis ekipleri sevk edildi.

Sırbistan Savunma Bakanlığı ise henüz pilotun hayatını kaybettiği veya düşen uçağın MiG-29 olduğu yönündeki iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yapmadı.

Uçağın düşüş nedeni henüz bilinmezken, pilotun kimliği de açıklanmadı.